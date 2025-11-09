"Зимова підтримка": експерт пояснив, які категорії громадян заслуговують на соцдопомогу

Реклама

Соціальну допомогу в Україні мають отримувати лише вразливі категорії. Це пояснюється тим, що у нас бідна держава.

Про це розповів економіст та голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук в ефірі «КИЇВ24».

Експерт заявив, що соціальна підтримка має бути передовсім спрямована на тих громадянах, які дійсно не здатні самостійно забезпечити собі прожитковий мінімум.

«Тобто це люди похилого пенсійного віку, це особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї. Всі інші, вибачте, від держави не повинні отримувати „плюшок“. Просто тому, що в нас бідна держава, ми просто не можемо дозволити розкидати гроші з гвинтокрила», — заявив експерт.

Нагадаємо, в Україні анонсували програму «Зимова підтримка». В її межах уряд затвердив одноразову виплату — 6500 гривень. Кошти призначені для найбільш вразливих категорій населення.

Загалом планується охопити 660 тисяч осіб. Так, допомога призначена для таких категорій: