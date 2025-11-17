"Зимова підтримка": скільки заявок вже подали українці

Прийом заявок на кошти триває / © УНІАН

Українці вже подали у «Дії» 5 мільйонів заявок на «Зимову підтримку». Це свідчить про необхідність такої допомоги.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

«Уже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми „Зимова підтримка“, зокрема 951 613 заявки подано на дітей. Кошти надійдуть протягом 10 днів», — зазначила вона.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». Від 15 листопада почався прийом заявок на одноразову виплату 1000 гривень. Оформити допомогу можна для себе і для дитини.

Використати кошти можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року. Гроші нарахують на картку Національний кешбек для виплати, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.

Кабмін очікує, що програмою «Зимова підтримка» взимку 2025-2026 років скористаються від 10 до 14 мільйонів українців.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запускпрограми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.