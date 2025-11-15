"Зимова підтримка" запрацювала: як отримати та на що витратити

Тисяча гривень / © Національний банк України

У суботу, 15 листопада, в Україні стартувала державна програма «Зимова підтримка» для громадян, які її потребують. Вже за перші дві години після старту було зафіксовано пів мільйона заявок.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

На що можна витратити

Програма передбачає виплату 1000 гривень на кожного українця, включно з дорослими та дітьми. Як зазначив президент, для родини ця сума буде відчутною підтримкою.

Отримані кошти можна буде використати:

На оплату комунальних послуг .

На придбання ліків .

На купівлю українських продуктів та книг .

На донати волонтерським організаціям та фондам, що підтримують ЗСУ.

Важливо, що кошти можна буде витрачати не лише до кінця цього року, а й до червня наступного року.

Як отримати та коли надійдуть гроші

Для отримання допомоги необхідно оформити заявку через застосунок «Дія» або у відділеннях «Укрпошти».

Кінцевий термін подачі заявок: 24 грудня (до Різдва).

Термін надходження коштів: Протягом 10 днів після оформлення заявки.

Кошти будуть надходити на спеціальну картку «Національного кешбеку».

Чи вплине ця допомога на субсидії

Володимир Зеленський подякував команді «Дії» за роботу, зазначивши, що хоча система сьогодні вранці зіткнулася із сотнями тисяч заявок у першу ж годину, вона витримує навантаження, і заявки успішно реєструються.

Президент підкреслив, що кошти на програму є. Минулого року нею скористалися понад 14 мільйонів українців, тож і цього року очікується масштабна користь.

Важливий аспект: отримання «Зимової підтримки» є додатковою формою допомоги і не впливає на нарахування субсидій.

Інші елементи «Зимової підтримки»

Окрім фінансової допомоги, влада забезпечує й інші елементи підтримки на зимовий період:

Зафіксовані ціни на електрику та газ для населення.

Забезпечення фінансування для імпорту газу.

Збільшення резервів обладнання для ремонтів енергетичної інфраструктури після російських ударів.

Президент доручив урядовцям максимально детально інформувати громадян про програму та проконтролювати, щоб кожен, хто оформив заявку, гарантовано отримав кошти.

Нагадаємо, українцям нададуть підтримку, 6500 грн буде передбачено для найвразливіших громадян.

