"Зимова підтримка": Зеленський вразив кількістю заявок у перший день

Українці залишають заявки на отримання "зимової підтримки"

Реклама

У перший же день роботи програми «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову виплату 1000 грн усім громадянам, за отриманням допомоги звернувся мільйон українців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Уже є перший мільйон заявок від українців у „Дії“ на зимову підтримку», — написав він у Telegram-каналі.

Реклама

Зеленський зазначив, що серед звернень — 106 тисяч заявок, які оформлено на дітей.

«Кошти на програму будуть забезпечені в повному обсязі. Важливо підтримати наших людей», — наголосив він.

Президент висловив вдячність команді «Дії» та всіх державних цифрових сервісів за роботу.

Як отримати та на що можна витратити допомогу

Програма передбачає виплату 1000 гривень на кожного українця, включно з дорослими та дітьми.

Реклама

Отримані кошти можна буде використати:

На оплату комунальних послуг.

На придбання ліків.

На купівлю українських продуктів та книг.

На донати волонтерським організаціям та фондам, що підтримують ЗСУ.

Для отримання допомоги необхідно оформити заявку через застосунок «Дія» або у відділеннях «Укрпошти».

Кінцевий термін подачі заявок: 24 грудня (до Різдва).

Термін надходження коштів: протягом 10 днів після оформлення заявки.

Реклама

Кошти будуть надходити на спеціальну картку «Національного кешбеку».

Витратити кошти можна до червня 2026 року.

Нагадаємо, у суботу, 15 листопада, в Україні стартувала державна програма «Зимова підтримка» для громадян. Вже за перші дві години після старту було зафіксовано пів мільйона заявок.