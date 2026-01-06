"Зимова тисяча": чи можна поповнити мобільний рахунок

Гроші / © Національний банк України

Реклама

В Україні триває виплата грошової допомоги від держави «Зимова підтримка». Хоч приймання заявок на «зимову тисячу» закінчилося, але витратити кошти можна буде до 30 червня 2026-го.

Чи можна витратити ці кошти задля поповнення мобільного рахунку, повідомляє ТСН.ua.

Відповідно до умов програми, витратити «зимову тисячу» можна лише безготівково — або через карткц «Національний кешбек», або у відділеннях «Укрпошти» через спецрахунок.

Реклама

Важливо, що й витратити кошти можна не на усе, що забажається. Лише на дозволені категорії — як от купівля книг, ліків чи медвиробів, продукти (крім підакцизних), чи оплатити послуги «Укрпошти» і комуналки (газ, електроенергія, вода, тепло).

Чи можна поповнити мобільний рахунок

Торік цю грошову допомогу можна було скерувати на поповнення мобільного. Однак Мінекономіки оновило перелік дозволених послуг у межах програми «Національний кешбек». Тепер можливість поповнення мобільного балансу повністю прибрали.

У міністерстві пояснюють своє рішення тим, що головна умова програми — цільове використання коштів. Уряд хоче, щоб державні гроші йшли передусім на життєво необхідні потреби .Саме тому витратити «зимову тисячу» на мобільний зв’язок неможливо.

Зауважимо, минулого року коштами «зимової підтримки» можна було оплачувати також проїзд у транспорті, кінотеатри та платне телебачення. Втім, тепер ці категорії виключені.

Реклама

Як повідомлялося, частина українців отримає «зимову тисячу» у січні. Ті, хто оформив заявку після 16 грудня, почнуть отримувати виплати 1000 грн вже на початку січня. Зауважимо, уряд повідомив про рекордну кількість звернень — допомогу вже запросили 18 млн громадян.