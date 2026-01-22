"Зимову підтримку" можна витратити ще у кількох супермаркетах: повний список

Розширили "Зимову тисячу" / © ТСН

Тисячу гривень у рамках програми «Зимова підтримка» тепер можна витрачати на ще більшу кількість магазинів. До програми долучилися ще чотири ритейлери

Про це передає Мінекономіки.

Так, до програми долучилися мережа супермаркетів:

АТБ,

«Таврія В» (до складу якої входять делікатес-маркети «Космос» і супермаркети «Пюре»),

«Дивоцін»,

«ЛотОК».

Загалом додалося майже 1650 крамниць по Україні.

Незабаром до програми розрахунків долучаться також мережі «Епіцентр» та «Рукавичка».

В уряді нагадали, що тисячу «Зимової підтримки» потрібно витратити до 30 червня 2026 року. Невикористана сума потім буде повернута до бюджету.

Загалом продовольчі товари українського виробництва за кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку» доступні вже у низці торговельних мереж по всій країні, зокрема: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23» («Сімі»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM, у торговельних мережах Fozzy Group — «Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ! , Fozzy, а тепер ще й у мережах АТБ, «Таврія В», «ЛотОК». Це майже три тисячі магазинів. Крім того, розрахуватися коштами програм можна онлайн на ROZETKA та MAUDAU.

«Зимову тисячу» отримали понад 17,8 мільйона українців, з них 3,5 млн — діти. Витратили вже понад 11,6 млрд грн.

Нагадаємо, що заявки на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки» вже не приймають.

Раніше ми писали, що жінка хотіла отримати «зимову тисячу», а втратила майже 50 тис. грн.