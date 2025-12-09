Житло у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі - які будуть ціни у 2026

Квартира / © Pixabay

Реклама

Попри війну та міграційні процеси, в Україні очікується значне підвищення вартості первинного житла у 2026 році. Найбільше подорожчають квартири у Києві, Одесі, Харкові, Львові та Дніпрі — до 15–20%.

Про прогнози та аналіз ринку розповіла рієлторка та експертка з нерухомості Марина Куц для видання «Новини.LIVE«.

За її словами, стрімке зростання цін буде зумовлене комплексом факторів: подорожчанням будівельних матеріалів, збільшенням попиту у великих агломераціях, активним відновленням інфраструктури та поверненням населення.

Реклама

Київ

Столиця залишається найбільшим ринком житла. Попит на нові квартири залишається високим, однак ринок стає більш вибірковим. Частина покупців та інвесторів орієнтується на передмістя, де нижча собівартість і вище відчуття безпеки. Прогнозується підвищення цін на столичну первинну нерухомість у межах 5–20%.

Одеса

Південне місто може стати лідером за темпами зростання цін на нове житло, особливо на однокімнатні квартири. Очікуване подорожчання — 10–18%. Високий попит пояснюється доступністю бюджету та меншими ризиками простою, а також поверненням мешканців, активністю локальних забудовників та дефіцитом якісних пропозицій у центрі.

Харків

Попри близькість фронту, попит на нове житло у місті зростає. Очікувана динаміка цін — 8–15%. Особливо затребувані об’єкти з підвищеними заходами безпеки.

Львів

Ринок Львова залишається стабільно високим. Ціни на новобудови можуть зрости на 7–14%. Високий попит підтримують внутрішньо переміщені особи, розвиток бізнесу та інвестиційна привабливість міста.

Реклама

Дніпро

Темпи зростання у Дніпрі більш помірні, проте динаміка ринку демонструє позитивний тренд та стабільний інтерес до нових об’єктів.

Марина Куц підкреслила, що у 2026 році покупці та інвестори орієнтуватимуться на безпечні, енергоефективні та технологічно сучасні об’єкти, що вплине на вибір конкретного району та житлового комплексу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за прогнозами експертів, у 2026 році ринок нерухомості знову продемонструє зростання цін.