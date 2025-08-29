Житлова субсидія: кому з українців можуть відмовити у допомозі

Субсидія / © УНІАН

В Україні не всі домогосподарства можуть розраховувати на отримання субсидії з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, допомогу не призначать домогосподарствам, які мають борги за комунальні послуги.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду в Закарпатській області.

Зазначається, якщо українці не оплачували комуналку понад три місяці на суму понад 680 гривень, якщо тільки не було укладено договір реструктуризації заборгованості або вона оскаржена в судовому порядку.

Окрім того, відмову можуть отримати сім'ї, у складі яких повнолітні, що перебували за кордоном понад 60 днів у період, за який враховуються доходи для субсидії.

Якщо серед членів сім'ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу, нижчого за мінімальну зарплату, або ті, хто не сплачує ЄСВ, то субсидія також не надається,

Відмова можлива, якщо хтось із членів домогосподарства протягом року купував товари на суму понад 50 тисяч гривень, мав депозит понад 100 тисяч гривень, придбав валюту на суму понад 50 тисяч гривень або не повернув надміру виплачену субсидію за попередні періоди.

Причиною для відмови можуть бути:

наявність неплатника аліментів понад три місяці,

власність більш ніж одного житла,

квартира площею понад 130 квадратних метрів або приватний будинок понад 230 квадратних метрів,

наявність у сім'ї сучасного автомобіля (менше ніж 5 років) 15 років.

Нагадаємо, уряд подовжив виплати для ВПО. Грошову допомогу отримуватимуть вразливі категорії населення ще щонайменше пів року — до лютого 2026 року. Дорослі ВПО отримуватимуть 2000 грн щомісяця, а діти та люди з інвалідністю — 3000 грн.