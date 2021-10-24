"Головна ціль - це членство України в НАТО" - інтерв'ю з Бріттані Стюарт, аташе з питань армії та оборони посольства США

19 жовтня цього року Київ відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. В Україні він заявив, що Сполучені Штати і далі підтримуватимуть оборонну реформу в Україні, яка допоможе досягнути критеріїв для членства в Альянсі. За сім останніх років американська військово-технічна допомога сягнула 2,5 мільярдів доларів. І ця підтримка буде збільшуватися.

"Візит Остіна відкриває Україні двері до НАТО" - панікує російський лідер Володимир Путін, який прямо заявив, що членство Києва в НАТО несе загрозу РФ.

22 жовтня до Києва прилетів літак із третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від США. Очікується ще два таких спецрейси, а у цьому вантажі - боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання.

Кореспондент ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко був присутній під час розвантаження літака. На літовищі просто біля борту зі зброєю він поговорив із Бріттані Стюарт, аташе з питань армії та оборони посольства США в Україні, полковником.

24 жовтня о 19:30 ТСН.Тиждень дивіться сюжет про те, як прибула допомога зі США і що зміниться для Украни після візиту шефа Пентагона.

- Пані полковник, Секретар з питань оборони Ллойд Остін в Києві заявив: "США непохитно підтримують Україну, вимагають деокупації Криму та зупинки підживлення війни на Донбасі". Чи означає це, що фінансова допомога оборонному сектору України буде збільшена? Якщо так, то за якими позиціями до яких розмірів, в яких напрямках?"

- У реальності Конгрес визначає остаточний масштаб співробітництва та допомоги, який передбачається для України. Але я можу сказати, що разом з моїми колегами з Міністерства оборони України, Збройних Сил України та офісу оборонного співробітництва й офісу військового аташе ми працюємо над тим, щоби визначити та спланувати в найкращий спосіб реалізацію "Рамкової угоди стратегічного партнерства в сфері оборони". Це документ, який підписали у Вашингтоні міністри оборони Андрій Таран та Ллойд Остін. Цього тижня вони теж обговорювали його (реалізацію - ред.). Згідно з напрямками, які окреслено в цьому документі, ми підходимо до визначення потреб України, щоб вона могла захистити свої кордони, забезпечити територіальну цілісність та зупинити російську агресію. І в цьому ми є непохитним партнером (України – ред.).

У мережі з'явились статті, які стверджують, що США "замовили" для України військово-морські катери "Марк VI". Розшифруйте слова "замовили". Що це означає? Сполучені Штати придбають їх для України додатково, поза межами оговореного розміру допомоги, або їхнє виробництво входить до чинного фінансового пакету допомоги? Коли можна очікувати перший із цих катерів у ВМС України?"

- Найпростіше дати відповідь на другу частину вашого запитання. Перший патрульний катер "Марк VI" прибуде до України 2022-го. Це буде в рамках додаткового надання Україні загалом восьми катерів "Марк VI". Постачання (цих катерів – ред.) продовжаться до 2025 року. Це в додаток до двох катерів класу Island, які вже в Україні. І ще, додатково до цього, два катери Island будуть передані Україні. І, знаєте, я б хотіла розказати свою історію. Для мене багато значить бути на борті цих кораблів, які передали Сполучені Штати. Я пам'ятаю, як 4 липня (на День Незалежності США – ред.) на навчаннях "Sea Breeze" був День поважних гостей. І президент Зеленський, як голова держави-організатора, запросив командувача Шостого Флоту США разом зі мною піднятися на борт українського патрульного Island та взяти участь у церемонії вшанування пам'яті моряків, які віддали своє життя. І, зокрема, тих, які віддали своє життя під час російської агресії.

- Враховуючи, що Остін не назвав конкретні терміни вступу України до НАТО, може, варто підняти питання надання Україні статусу "Головного союзника США поза межами НАТО" (MNNA, "Main non-NATO ally" – ред.)? Чи не думаєте ви, що від цього статусу був би більший ефект для України?"

- Я думаю, нам варто зосередитись на головній цілі. А головна ціль - це членство в НАТО. І в цьому Сполучені Штати підтримують Україну. Не тільки сектор безпеки та оборони, а й весь уряд з усім його комплексом реформ та діяльності. Це наближає Україну до НАТО. Це зробить Україну цінним партнером для НАТО. І продемонструє, що союзники хочуть бачити Україну в НАТО. Заради досягнення цієї мети ми будемо разом з Україною.

- Журнал "Forbes" стверджує, що для США стосунки з Україною перейшли в розряд другорядних. "His (Biden – ред.) administration has sidelined ties with Ukraine". Це цитата зі статті "Ukraine 2021: The Crisis Continues". Чи можна за результатами візиту Секретаря Остіна спростувати це твердження? Які конкретні факти могли б Ви навести, аби засвідчити зворотнє?"

- Те, що адміністрація Байдена повертається до України спиною - повна неправда. Я просто хочу сказати: "Подивіться!" (повертається до літака та показує рукою на контейнери з "Джавелінами" - ред.) Ось доказ, що ми не повертаємося спиною до України. Від самого початку ми були вашими партнерами. І, як я сказала раніше, ми забезпечили безпекову допомогу Україні у розмірі 2,5 млрд доларів. І це значно більше, ніж просто гроші. Це стосунки. Це ставлення. Це наша непохитна відданість одного до одного, як до партнерів. Ми будемо з вами разом у протистоянні російській агресії, щоб Україна стала вільною, єдиною та мирною. Слава Україні!

Розмовляв Андрій Цаплієнко

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