Чи буде китайська зброя воювати за Росію - інтерв'ю Олексія Данілова

Масштабний витік секретних документів Пентагону, які стосувалися, зокрема контрнаступу Збройних сил України, став однією з найрезонансніших подій останніх днів.

Як "злив" секретів НАТО позначиться на планах ЗСУ, яка ситуація з підготовкою до контрнаступу, за рахунок чого президент РФ Володимир Путін сподівається перемогти у війні проти України і чи допоможе Росії в цьому Китай - про це та багато іншого розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю журналісту ТСН Андрію Цаплієнку.

- Олексію Мячеславовичу, добрий день, дякуємо, що погодились з нами поспілкуватися. Запитання, яке зараз є одним з найбільш нагальних - наскільки вплине на ситуацію в Україні витік секретних документів Пентагону? Багато з них стосуються саме війни Росії проти України. Як вони вплинуть на ситуацію в Україні?

- Я хотів би зауважити, що документи є різні. Є частина документів, які можуть бути чутливі по тих чи інших питаннях. Є частина документів, які можуть з'являтися в Мережі, які не мають відношення до цього процесу. Але зацікавлені країни, перш за все Росія, можуть зараз вкидати певні документи під виглядом цього витоку. Ми маємо це враховувати і уважно аналізувати ці речі.

У нас є партнери, стосунки є міцними, вони такими мають залишатися, незважаючи на дії, що відбуваються. Для нас це конче необхідно і важливо. Єдність демократичного світу в боротьбі проти цієї "холери ХХІ століття", проти "четвертого Рейху", має бути системною, і не має бути якихось речей, які будуть призводити до непорозумінь.

Наші спецслужби спілкуються одна з іншими, наші військові, які спілкуються, знайдуть вихід з будь-яких ситуацій. Ситуація дійсно неприємна, перш за все - для Сполучених Штатів, якщо підтвердиться, що саме цей хлопець цими питаннями займався (підозрюваний у витоку військовослужбовець Джек Тейшейра - ред.).

- Деякі джерела, зокрема американські, кажуть, що витік документів вплинув на перенесення термінів нашого контрнаступу. Кирило Буданов (начальник Головного управління розвідки Міноборони - ред.) сказав, що не вплине. На Вашу точку зору - вплине чи ні?

- Давайте будемо виходити з того, що коли будуть відбуватися ті чи інші військові дії на фронті, про це знає наша сторона. Наша сторона приймає рішення, наші військові на чолі з верховним головнокомандувачем приймають остаточні рішення і остаточний варіант наших дій у тій чи іншій ситуації. Хтось вважає, що він знає дату, знає напрямки, знає набагато більше, ніж дуже вузьке коло осіб, які приймають у цьому участь... У нас зараз дуже багато експертів з'явилося, які починають тлумачити речі, до яких не мають ніякого відношення. Я з великою повагою ставлюся до багатьох з них, але майте на увазі - що стосується стратегічних питань, це дуже обмежене коло осіб. Рішення буде прийматися з урахуванням усіх обставин, які будуть на той час.

У світі дуже багато процесів відбувається, кожного дня десь щось відбувається. Ми знаходимося десь на "іншій планеті", і все, що відбувається в тих чи інших столицях, тих чи інших країнах, може впливати на нас. Ми аналізуємо, систематизуємо, доповідаємо президенту на Ставках верховного головнокомандувача. І повірте - рішення буде прийнято тоді, коли воно має бути прийняте. Сьогодні ніхто не може сказати, що буде завтра, післязавтра, через тиждень, інші дати називають. Це рішення буде державницьким, виваженим, і буде прийматися у відповідний, згідно нашого закону, спосіб.

- Один з документів, який був оприлюднений - це доповідна записка, яку зробила російська Служба зовнішньої розвідки по своїй лінії. Її начебто мали американські спецслужби, і вона була нібито в цьому пакеті оприлюднених документів. Дуже тривожна ця службова записка, оскільки в ній говориться, що Китай нібито погодився надавати летальну зброю Росії. Нібито поставки вже були, але він спробував зробити це таємно, видавши ці поставки за гуманітарну допомогу або цивільні поставки. Це стало предметом витоку, і західні країни про це нібито також знали. Яка Ваша оцінка цієї ситуації? Якщо Китай постачає зброю Росії - що це означає для нас?

- Давайте повернемося до початку нашої розмови. Я сказав, що можуть з'являтися нібито додаткові документи, які мають відношення до цього витоку. І тоді вже кожен має формулювати для себе свою власну ситуацію. Зараз це зупинити буде неможливо, тому що все, що знаходиться в Інтернеті, вважайте, знаходиться у відкритому доступі. Питання тільки часу - коли до цих документів доберуться ті чи інші служби.

Можу сказати - ми на сьогоднішній день не бачимо ознак наявності на фронті зброї, яка була вироблена в Китаї. Якщо б вона тут з'явилася - ви пам'ятаєте, коли з'явилися іранські ударні безпілотники? Ми одразу про це зробили заяву, ми їх розібрали, як то кажуть, по кісточках. Навіть до тих країн, компоненти яких там були використані, ми звернулися офіційно з питанням - чому так сталося, і це треба обов'язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо. Як тільки це відбудеться - одразу проінформуємо суспільство і світ.

Але, виходячи з глобальних питань Китаю, ми сьогодні не бачимо, для чого він має постачати зброю Російській Федерації. У них позиція нейтральна, вони не підтримують ні одну, ні іншу сторону.

Китайська дипломатія вийшла в публічний простір з пропозицією 12 питань щодо завершення війни. Але вони це називають трохи по-іншому. І це вже перше питання - чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які ми можемо приймати, де йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звичайно, річ для нас корисна. Але є доволі таки сумнівні пункти, тому займаємося, працюємо, спостерігаємо. Ще раз наголошую, що зараз ми будемо мати величезний обсяг інформації саме по цьому випадку.

- А чи є у вас якісь дані, свідчення або факти того, що Росія хотіла б придбати або отримати в Китаї саме летальне озброєння?

- Звичайно, це ж не таємниця. При відвідуванні китайськими високопосадовцями Росії це природна річ. Росія просить зараз у всіх країн, не тільки в Китаю, про допомогу, тому що їй не вистачає цього озброєння. Але хочу зауважити - з урахуванням того, що Росія розуміє, що вона не може нас побороти військовим шляхом, у них зараз інший план. У них зараз план внутрішньої дестабілізації. Я про це вже неодноразово наголошував - питання внутрішньої дестабілізації для них зараз у пріоритеті.

В яких вони це будуть проєктах робити, як вони будуть все це загортати, пробувати роздмухувати на території нашої країни? Я думаю, що наші спецслужби і відповідні органи мають всі ці питання відпрацьовувати. Ще раз наголошую - за тією інформацією, яка є в апарті Ради нацбезпеки і оборони, наші аналітики прогнозують саме такий сценарій розвитку подій найближчим часом. На це росіяни можуть поставити ставку. Вони є фаховими людьми в цьому питанні, вони вже неодноразово в цьому приймали участь.

Ми з вами добре пам'ятаємо ситуацію, пов'язану з 2004 роком, коли в них було перше намагання втілити в життя керівництво фактично Російської Федерації. У них були намагання в 2013 році вплинути на ситуацію. Вони не полишають цих спроб і сьогодні.

- Буде повторюватися ситуація після "гібридної агресії" 2014 року, тільки в більших масштабах"?

- Питання внутрішньої дестабілізації - це єдине, що може їх виводити з того глухого кута, в якому вони опинилися. Для того, щоб у нашому суспільстві почався розлад, мають бути запущені якісь проєкти, якщо вони вже не запущені, щоб все це максимально активізувати саме на період травня місяця, може це буде на початку літа. Але ще раз наголошую - це завдання Російської Федерації, тому що на полі бою так звана "друга армія світу" отримає фіаско.

- Повертаючись знову до питання Китаю - якщо ця записка не відповідає дійсності, кому може бути вигідне оприлюднення або формування такого документу? Нібито Служба зовнішньої розвідки робить записку, що китайська зброя вже в Росії?

- Після Другої світової війни норми і правила, які були на той час прийняті світовою спільнотою, вже припиняють поступово свою функцію - так сталося. Після початку пандемії, яка розпочалася з китайського міста Ухань, весь світ перейшов у рухливий процес. У всьому світі зараз відбуваються дуже потужні геополітичні рухи в багатьох країнах. На сьогоднішній день процеси відбувається в Саудівській Аравії, в Ірані, в країнах, які раніше входили до СРСР - йдеться про Азербайджан і Вірменію. Весь світ зараз перейшов у рух. Зараз, наскільки я можу прогнозувати, буде розподіл на демократичний світ і світ, який буде пропонувати іншу модель - модель умовного цифрового керування населенням своїх країн. Таке ми бачимо в світі в деяких країнах.

Цей рух починає набирати обертів, є експерименти в тих чи інших країнах з цього приводу. Це може набирати певних обертів для того, щоб ті чи інші групи контролювали свої суспільства. Принаймні в Росії це вже є абсолютно доведеним фактом, коли вони прийняли рішення відносно так званих цифрових повісток. Далі - повний тотальний контроль за пересуванням всіх громадян країни, контроль через обличчя з використанням технологій, які вже доступні в світі. Будь-яка приватність буде помножена на нуль і це вже буде інше життя.

Чи будуть люди в цивілізованих країнах мати бажання сприймати це як догму - я не впевнений. Зараз є дуже багато позовів до тих компаній, які розробляють ці продукти, щоб це не використовувалося з метою, що не йде на користь суспільству.

- Ви казали про цифрові електронні повістки, закон про які підписав Путін. Чи означають ці повістки в Росії, що починається якийсь етап прихованої, але загальної мобілізації росіян?

- Загальна мобілізація для них - це дуже несподівано. Ви звертаєте увагу, перебуваючи періодично на фронті, що саме зараз йде утилізація малих корінних народів, утилізація людей, які знаходяться за ґратами. Для Росії дуже небезпечно призивати людей з Москви, Санкт-Петербурга, великих міст, тому що внутрішня напруга в РФ може зростати.

Коли кажуть, в який спосіб працюють санкції, я точно можу сказати, що вони працюють. Не так швидко, як би нам хотілося, але цей процес рухається. Непрості процеси вже починаються в російському "суспільстві", якщо його так можна назвати. Я вважаю, що там суспільства немає - там є натовп. Там, на жаль, все було поховано за часів правління Путіна. Вся цивілізація, навіть якщо вона там і була, просто "накрилася мідним тазом".

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