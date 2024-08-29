ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Ліга чемпіонів УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА (UEFA Champions League) – найпрестижніший та найпопулярніший футбольний турнір серед клубів вищих дивізіонів в Європі.

Турнір проводиться щороку, його організатором є Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Перший розіграш турніру відбувся у сезоні 1955/56, коли він називався Кубком європейських чемпіонів (European Champion Clubs 'Cup). Формат турніру було змінено у сезоні 1991/92, тоді ж з'явилися гімн і емблема. Сучасну назву змагання отримало у сезоні 1992/93.

ФОРМАТ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ УЄФА

Наразі Ліга чемпіонів складається з декількох етапів:

  • кваліфікація (попердній етап, перший, другий, третій та раунд плейоф)

  • груповий турнір

  • плейоф (1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал)

  • фінал

У всіх матчах, окрім фіналу, команди проводять по 2 гри (вдома і в гостях).

У кваліфікації переможець за сумою двох зустрічей потрапляє в наступний раунд. Пройшовши всі кваліфікаційні раунди, команди виходять до групового етапу, разом з командами, які потрапили туди напряму.

Під час жеребкування учасники діляться на 8 груп по 4 команди в кожній. За підсумками групового етапу до плейоф виходять перші дві команди у кожній з груп, а треті команди потрапляють до 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Фінал проводиться на нейтральному стадіоні, який обирається завчасно комісією УЄФА з заявок, які подають міста. Стадіон має відповідати всім умовам УЄФА.

У квітні 2021 року УЄФА затвердив новий формат Ліги чемпіонів від сезону 2024/25.

  • Кількість учасників ЛЧ збільшиться з 32 до 36. Головні зміни торкнуться групового етапу. Замість нього всі учасники гратимуть в єдиній лізі. Якщо раніше кожен клуб проводив шість матчів проти трьох команд (вдома і на виїзді), то тепер кожен зіграє на загальному етапі мінімум десять матчів проти десяти суперників (5 вдома, 5 у гостях).

  • Вісім найкращих команд загального етапу напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Ті, хто посяде місця з 9-го по 24-е, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися в 1/8 фіналу до восьми найсильніших.

  • Ліга чемпіонів залишиться відкритою. Команди, як і раніше будуть потрапляти в неї залежно від виступів у внутрішніх змаганнях.

  • Одне з додаткових місць отримає клуб, який фінішує третім в чемпіонаті асоціації, що займає п’яту сходинку в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів.

  • Решта два місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні п’ять років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пробилися або в кваліфікацію Ліги чемпіонів, або в Лігу Європи або в Лігу конференцій.

ТРОФЕЙ

Кубок Ліги чемпіонів - це срібна амфора з золотим покриттям усередині. Висота її становить 73.5 см, вага - 7,5 кг, номінальна вартість - 10 тисяч швейцарських франків.

Нинішній трофей є п'ятою версією Кубка європейських чемпіонів в його сучасному дизайні. Він відрізняється від свого попередника за дизайном.

Кубок європейських чемпіонів залишався на вічне зберігання у п'яти команд: "Реала", "Аякса", "Баварії", "Мілана" та "Ліверпуля".

За новими правилами, від сезону 2009/2010 трофей зберігається в УЄФА вічно, кожному переможцю вручається повнорозмірна копія кубка, Трофей переможців Ліги Чемпіонів, з вигравіруваною назвою команди-переможця.

А клуб який три сезони поспіль став переможцем турніру або отримав всього п'ять перемог, отримує право носити особливу ​​нашивку на формі. Тоді як  оригінальний трофей клубу не залишається.

Чемпіон залишає кубок у себе лише на 10 місяців: він зобов'язаний повернути трофей назад УЄФА за два місяці до наступного фіналу, а в пам'ять про перемогу отримує зменшену копію кубка. УЄФА потім передає почесний трофей на зберігання місту, яке приймає черговий фінал.

Повʼязані теми

Публікації тегу

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie