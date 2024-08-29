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Ліга чемпіонів УЄФА
Ліга чемпіонів УЄФА (UEFA Champions League) – найпрестижніший та найпопулярніший футбольний турнір серед клубів вищих дивізіонів в Європі.
Турнір проводиться щороку, його організатором є Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Перший розіграш турніру відбувся у сезоні 1955/56, коли він називався Кубком європейських чемпіонів (European Champion Clubs 'Cup). Формат турніру було змінено у сезоні 1991/92, тоді ж з'явилися гімн і емблема. Сучасну назву змагання отримало у сезоні 1992/93.
ФОРМАТ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ УЄФА
Наразі Ліга чемпіонів складається з декількох етапів:
кваліфікація (попердній етап, перший, другий, третій та раунд плейоф)
груповий турнір
плейоф (1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал)
фінал
У всіх матчах, окрім фіналу, команди проводять по 2 гри (вдома і в гостях).
У кваліфікації переможець за сумою двох зустрічей потрапляє в наступний раунд. Пройшовши всі кваліфікаційні раунди, команди виходять до групового етапу, разом з командами, які потрапили туди напряму.
Під час жеребкування учасники діляться на 8 груп по 4 команди в кожній. За підсумками групового етапу до плейоф виходять перші дві команди у кожній з груп, а треті команди потрапляють до 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.
Фінал проводиться на нейтральному стадіоні, який обирається завчасно комісією УЄФА з заявок, які подають міста. Стадіон має відповідати всім умовам УЄФА.
У квітні 2021 року УЄФА затвердив новий формат Ліги чемпіонів від сезону 2024/25.
Кількість учасників ЛЧ збільшиться з 32 до 36. Головні зміни торкнуться групового етапу. Замість нього всі учасники гратимуть в єдиній лізі. Якщо раніше кожен клуб проводив шість матчів проти трьох команд (вдома і на виїзді), то тепер кожен зіграє на загальному етапі мінімум десять матчів проти десяти суперників (5 вдома, 5 у гостях).
Вісім найкращих команд загального етапу напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Ті, хто посяде місця з 9-го по 24-е, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися в 1/8 фіналу до восьми найсильніших.
Ліга чемпіонів залишиться відкритою. Команди, як і раніше будуть потрапляти в неї залежно від виступів у внутрішніх змаганнях.
Одне з додаткових місць отримає клуб, який фінішує третім в чемпіонаті асоціації, що займає п’яту сходинку в рейтингу національних асоціацій УЄФА. Ще одну путівку отримає національний чемпіон, який кваліфікується за так званим Шляхом чемпіонів.
Решта два місця призначені для клубів з найвищим клубним коефіцієнтом за останні п’ять років, які не вийшли в загальний етап Ліги чемпіонів, але пробилися або в кваліфікацію Ліги чемпіонів, або в Лігу Європи або в Лігу конференцій.
ТРОФЕЙ
Кубок Ліги чемпіонів - це срібна амфора з золотим покриттям усередині. Висота її становить 73.5 см, вага - 7,5 кг, номінальна вартість - 10 тисяч швейцарських франків.
Нинішній трофей є п'ятою версією Кубка європейських чемпіонів в його сучасному дизайні. Він відрізняється від свого попередника за дизайном.
Кубок європейських чемпіонів залишався на вічне зберігання у п'яти команд: "Реала", "Аякса", "Баварії", "Мілана" та "Ліверпуля".
За новими правилами, від сезону 2009/2010 трофей зберігається в УЄФА вічно, кожному переможцю вручається повнорозмірна копія кубка, Трофей переможців Ліги Чемпіонів, з вигравіруваною назвою команди-переможця.
А клуб який три сезони поспіль став переможцем турніру або отримав всього п'ять перемог, отримує право носити особливу нашивку на формі. Тоді як оригінальний трофей клубу не залишається.
Чемпіон залишає кубок у себе лише на 10 місяців: він зобов'язаний повернути трофей назад УЄФА за два місяці до наступного фіналу, а в пам'ять про перемогу отримує зменшену копію кубка. УЄФА потім передає почесний трофей на зберігання місту, яке приймає черговий фінал.
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