Кондукторів не буде: Київ повністю переходить на електронні квитки у транспорті

Кондукторів не буде: Київ повністю переходить на електронні квитки у транспорті

Паперові квитки в столичних трамваях та тролейбусах можна буде використовувати лише до 15 липня.

Цього місяця в Києві повинна відбутися повна цифровізація муніципального транспорту. Після цієї дати оплатити проїзд можна буде лише через транспортну картку чи к’юар-квитком для разової поїздки. Про те, як в столичному транспорті відбувається перехід до цифрових технологій, йдеться 5 липня в сюжеті ТСН.19:30.

У підприємстві “Київпастранс” кажуть, що до запровадження електронного квитка готувалися аж три роки. Завдяки переходу на електронний квиток тут очікують досягнути об’єктивного обліку пасажиропотоку.

“Готували людей, щоб вони розуміли, що слід купити електронну картку чи к'юар-код, чи додаток. І от, коли добилися, що 65-68% пасажирів стали користуватися електронною карткою, було вирішено – досить “фантиками” користуватися”, - кажуть на підприємстві.

Оскільки квитки більше продавати не потрібно, то в “Київпастрансі” скоротили посади кондукторів. Працівників перевели на посади контролерів, хоча до їхньої нової функції пасажири ще не звикли.

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“Ми заходимо в автобус як контролери, а вони дають нам гроші і думають, що ми кондуктори”, - зауважила одна з колишніх кондукторів.

Окрім перевірки оплати проїзду, контролери також проводять просвітницьку роботу, пояснюючи, що відтепер у транспорті буде діяти лише електронна система оплати. І штрафують тих, хто не платить - 160 грн за безквитковий проїзд.

У "Київпастрансі" також обіцяють, що незабаром у трамваї, тролейбусі та автобусі можна буде оплатити проїзд банківською карткою, та гарантують, що на маршрутах буде транспорт лишень зі справними валідаторами.

Для того, щоб повністю адаптуватися до електронних технологій пасажири міського транспорту в столиці матимуть ще 10 днів, упродовж яких водії продаватимуть квитки. Від 15 числа вони зникнуть назавжди, а в салонах транспорту познімають компостери.

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