Чим тонік відрізняється від тонера і як кожен засіб працює

Косметика для обличча / © Pixabay

Реклама

У світі косметики часто плутають два важливі продукти догляду за шкірою — тонік і тонер. Попри схожі назви, це зовсім різні засоби, які виконують різні функції і мають різний склад. Розуміння їхніх відмінностей допоможе правильно вибрати продукт та ефективно доглядати за шкірою.

Про це пише Гал — Інфо.

Тонік — це класичний косметичний засіб, який використовують після вмивання. Він має рідку консистенцію, схожу на воду, і призначений для завершення очищення шкіри. Його основне завдання — видалити залишки мейкапу, гелю або пінки для вмивання, які могли не змитися повністю, а також нормалізувати рівень рН, порушений жорсткою водою. Тонік готує шкіру до подальшого догляду, сприяє кращому проникненню сироваток і кремів. Важливо підбирати тонік відповідно до типу шкіри: зволожуючі для сухої, з компонентами, що зменшують запалення — для проблемної, а тоніки зі спиртом — для жирної, аби звузити пори та контролювати жирність.

Реклама

Тонер — продукт, що прийшов із корейської б’юті-індустрії. Його текстура щільніша, він може бути гелеподібним або маслянистим. Основне призначення тонера — відновлення та утримання вологи у шкірі після вмивання, коли вона особливо вразлива до зневоднення. Корейські тонери часто збагачені унікальними інгредієнтами: муцином равлика, екстрактом алое, льодовиковою водою. Вони не лише зволожують, а й заспокоюють, роблять шкіру м’якою і бархатистою, зменшують запалення, тонізують і дарують здорове сяйво.

Наносити ці засоби також варто по-різному. Тонік зазвичай наносять ватним диском, який допомагає делікатно очистити та освіжити шкіру. Тонер же рекомендують наносити руками ніжними рухами, щоб краще вбратися та глибше зволожити шкіру. При сухій шкірі варто обирати делікатне нанесення, а для жирної можна використовувати ватяні подушечки, але акуратно, щоб не травмувати шкіру.

Головні відмінності тоніка і тонера: тонік — рідкий і спрямований насамперед на очищення і нормалізацію рН, а тонер — більш щільний і націлений на зволоження і запобігання зневодненню. У складі тоніка часто міститься спирт, що допомагає контролювати жирність шкіри, тоді як у тонерах спирт використовують рідко.

Враховуючи особливості шкіри та погодні умови, важливо правильно комбінувати ці засоби. Наприклад, влітку, коли шкіра більше піддається зневодненню, тонер стане справжнім порятунком, а тонік допоможе зберегти баланс. Взимку ж тонік допоможе підтримувати чистоту та тонус шкіри, запобігаючи сухості і подразненням.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як очистити шкіру від чорних цяток. Видалити їх здається майже неможливим, проте є ефективні способи догляду за шкірою, які допоможуть позбутися цієї проблеми.