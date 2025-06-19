Продукти молодості: що варто їсти щодня для гарного вигляду

Раціон людини може впливати на тривалість її життя та зовнішній вигляд / © Pixabay

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Здоровий спосіб життя, зокрема правильне харчування, є запорукою гарного самопочуття та краси навіть у зрілі роки.

Експерти дійшли висновку, що вживання фруктів та овочів — найбезпечніший і найздоровіший спосіб боротьби із тьмяним кольором обличчя та зморшками.

Перелік корисних продуктів для молодості шкіри

Гарбуз

Гарбуз — це надзвичайно корисна їжа для кишківника. Це їжа, багата на клітковину, що нейтралізує токсини. Корисне і насіння гарбуза, адже воно багате на цинк, який зміцнює імунітет та шкірно-волосяні покриви, а ще потрібний для чоловічого здоров’я. Вживати гарбуз можна кілька разів на день, найкраще у печеному вигляді, або ж гарбузовий сік.

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Яблуко

Воно містить вітамін С, тартронову кислоту, що сповільнює перетворення вуглеводів на жири. Пектин, що поглинає токсини та канцерогени, зміцнює імунітет, запобігає раку й атеросклерозу, захищає від алергії. Також у яблуках є флавоноїд кверцетин, який знищує клітини судин і кісткового мозку, що старіють. Ще одна речовина, що міститься в яблуках, — рутин. Він корисний для печінки, нормалізує тиск крові, зменшує жирові відкладення на талії й захищає від старіння.

Чорний шоколад

Справжній чорний шоколад без цукру та з високим вмістом какао (не нижче ніж 85%) містить поліфеноли, теобромін, магній, залізо, мідь і катехіни. Тому він нормалізує тиск, має антиоксидантні властивості, захищає мозок і покращує його роботу, запобігає підвищенню рівня глюкози в крові.

Авокадо

Авокадо містить олеїнову кислоту, що має виражений протизапальний ефект. Регулярне вживання авокадо знижує рівень «поганого» холестерину та підвищує — «хорошого». Крім того, в авокадо містяться фолати, потрібні для здорового розвитку плода під час вагітності, а їх дефіцит загрожує зниженням розумових здібностей та розвитком ракових пухлин.

Насіння льону

Містить легкозасвоюваний рослинний білок, клітковину, кальцій, вітамін А, корисні жирні кислоти. Чинить протизапальну дію на ШКТ, виводить шлаки, знижує рівень цукру в крові.

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Білки

Протеїни необхідні для побудови всіх тканин нашого тіла, утворення ферментів, гормонів, гемоглобіну, клітин крові, імунних клітин.

Для того, щоб організм працював без «збоїв», слід звернути увагу на якісний склад білків їжі — надавати перевагу рибі, птиці, молочним продуктам та яйцям (і не варто боятись холестерину у жовтках, він «нейтралізується» лецитином, природнім емульгатором і робить оболонки клітин міцними і невразливими до негативних впливів).

Вода

Якщо ми не випиватимемо 1 літр рідини в день, можемо не сподіватися на хороше здоров’я.

Починати день зі склянки теплої води (підкисленої соком лимона), не забувати випити склянку-другу зеленого чаю вдень і закінчуючи трав’яним чаєм незадовго до сну — таким має бути питний режим.

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Корисні напої: вода, зелений чай, натуральна кава з молоком, свіжі соки, розведені водою, напій з цикорію, настій шипшини, несолодкі компоти та імбирний чай.

Важливо: потрібно звести до мінімуму вплив шкідливих чинників — вживання рафінованої переробленої їжі, напоїв із тривалим терміном зберігання, смажених м’яса, риби та овочів; копченостей, запліснявілих продуктів, та ліків. Це перша умова.

Другою є збалансоване харчування, що включає щоденне вживання білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, фітохімічних речовин та води у достатній кількості.

Вживання білого цукру бажано звести до мінімуму, якщо важко — то додавати його у смузі з кефіром та ягодами — білок, що міститься у кефірі та харчові волокна ягід не дадуть змогу цукру швидко потрапити у кров.

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Раніше ми писали про те, які продукти зневоднюють шкіру і призводять до появи зморшок. Більше про це читайте у новині.