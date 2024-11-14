Модний колір волосся 2024: головні тренди та тенденції у фарбуванні

У моді - переважно світлі відтінки та руді.

2024 року в моді - кольори, які максимально наближені до натурального, живого волосся. Найпопулярніші - це світлі відтінки блонду, руді кольори, шоколад, каштан, мідь, бронза.

Основний тренд – акцент на натуральності.

Цього сезону популярними є варіанти фарбування, що допомагають зберегти здоров’я, структуру і природну красу волосся. Водночас під час вибору кольору і техніки важливо враховувати довжину пасм, повсякденний стиль, натуральний колір, кольоротип.

Техніки фарбування

Стилісти пропонують безліч цікавих технік, які дають змогу повністю перевтілитися. Серед них можна виділити варіації на тему мелірування:

Омбре – за такого фарбування темніші корені поступово переходять у світлі кінці. Завдяки охайній розтяжці ефект виходить розкішним.

– за такого фарбування темніші корені поступово переходять у світлі кінці. Завдяки охайній розтяжці ефект виходить розкішним. Сомбре – схожа техніка, але має більш легкий і повітряний вигляд. Переходи між темним і світлим тонами менш контрастні, завдяки чому візуально виходить м’якіший ефект.

– схожа техніка, але має більш легкий і повітряний вигляд. Переходи між темним і світлим тонами менш контрастні, завдяки чому візуально виходить м’якіший ефект. Шатуш – висвітлюються лише ті пасма, які залишаються після начісування. З урахуванням того, що фарбою покриваються окремі волоски, а коріння не зачіпаються, створюється ефект волосся, що злегка вигоріло на сонці.

– висвітлюються лише ті пасма, які залишаються після начісування. З урахуванням того, що фарбою покриваються окремі волоски, а коріння не зачіпаються, створюється ефект волосся, що злегка вигоріло на сонці. Babylights – за рахунок м’якого освітлення окремих найтонших пасм, створюється ефект "поцілованого сонцем" волосся.

– за рахунок м’якого освітлення окремих найтонших пасм, створюється ефект "поцілованого сонцем" волосся. Балаяж – ця техніка передбачає помітні світлі пасма по всій довжині від коренів до кінчиків. Щоб досягти природності, з обраного пучка відмітаються зайві волоски пензликом. Завдяки такому підходу виходить багатогранний красивий колір, схожий на натуральний.

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