Який колір волосся молодить жінку після 40, 50 років, фото

Як правильно підібрати колір волосся, щоб він не додавав віку жінці за 40

Будь-яка жінка хоче виглядати молодшою, приховати ознаки старіння. Інколи для цього достатньо буває вибрати правильний колір для фарбування волосся. І тут важливо знати певні правила.

Розповідаємо, яким чином жінкам старше 40 років вибирати правильний колір волосся.

Вибирати колір волосся потрібно з врахуванням натурального відтінку та кольору шкіри

Як рекомендують експерти, щоб виглядати молодше, колір волосся потрібно вибирати на один-два відтінки світліше натурального. І навпаки, як думають деякі жінки -- спроби приховати сивину за допомогою темних відтінків можуть додати віку.

Колір шкіри у виборі відтінку волосся є ключовим. Оливковий підтон шкіри добре поєднується з темно-русявими та каштановими відтінками, для золотистої шкіри підійде медовий блонд, для смуглявої шкіри підійде шоколадна гама.

Колір волосся, який молодить жінку після 40 років

При виборі відтінку кольору насамперед слід відштовхуватися від загального кольоротипу, кольору шкіри та кольору очей.

Для жінок старше 40 років теплі руді, шоколадні та медові тони є ідеальними.

Медовий відтінок, наприклад, добре освітлює обличчя і відмінно підходить як блондинкам, так і брюнеткам.

Медовий відтінок - колір волосся, що омолоджує

Шоколадний, коричневий, мідно-коричневий кольори волосся завжди стримані, вишукані та підходять під будь-яку зачіску і макіяж. Такий колір легко отримати навіть шляхом тонування, він чудово лягає на світле чи темне волосся.

Щоколадний відтінок, що омолоджує після 40

Колір волосся, який молодить жінку після 50

При виборі кольору волосся у цьому віці головне приховати недосконалості шкіри, зморшки та інші ознаки віку на обличчі. Тому на фарбування у руді та червоні відтінки повинно бути табу, вони можуть підкреслити почервоніння та тьмяність.

Найкраще, на думку стилістів підійде м'який золотистий блонд, живий каштановий, попеляста гамма. Такі відтінки будуть омолоджувати жінку за 50.

Але, звичайно, за умови дотримання правила -- відтінок повинен гармоніювати з кольоротипом і бути темнішим від натурального кольору не більше ніж на один-два тони. Підвищувати тон можна скільки завгодно, світла палітра не додає віку.

Золотистий блонд омолоджує після 50

Який відтінок блонду вибрати, щоб виглядати молодшою

Власницям світлих очей - сірих, зелених чи блакитних очей та шкіри світло-прохолодного відтінку варто звернути увагу на гамму холодного блонду крім попелястого.

Холодний блонд

Якщо шкіра має теплий золотистий підтон, підійдуть пшеничний, медовий, карамельний відтінок чи капучино.

Які кольори завжди додають віку

Певні відтінки додають віку не залежно від того, скільки вам виповнилося років - 40 чи 50.

Кольори волосся, що гарантовано додають віку:

Монохромний однорідний блонд, який на 3–5 тонів відрізняється від натурального кольору.

Насичено чорний, виняток, якщо жінка від природи є білошкірою брюнеткою.

Фіолетовий колір блідить і робить шкіру тьмяною.

Червоні та виражені мідні відтінки, вони підкреслюють купероз, почервоніння та інші недосконалості шкіри.

Мелірування в три кольори, що належать різній колірній гамі, наприклад, комбінація рудий, русявий, каштановий.

Знебарвлення без фарбування після нього.

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