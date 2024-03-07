Ліниві вареники з маком: смачно і швидко

Цей рецепт лінивих вареників з маком не лише заощадить ваш час, а й подарує неперевершену смакову насолоду.

Інгредієнти Кисломолочний сир 200 г Яйце 1 Борошно 5-7 ст.л Мак 1 ст.л Ванілін або ванільний цукор щіпка

Рецептом лінивих вареників з маком поділилася кулінарна блогерка Поліна у своєму TikTok

1. У глибокій мисці ретельно розминаємо виделкою кисломолочний сир разом із яйцем, ваніліном (або ванільним цукром), цукром та маком до однорідності.

2. Поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Спочатку можна використовувати виделку, а потім вимішуємо його вологими руками, поки тісто не стане гладким і еластичним.

3. Формуємо з отриманого тіста невеликі кульки та обвалюємо їх у борошні.

4. Доводимо воду до кипіння і додаємо невелику кількість солі. Далі зменшуємо вогонь і кидаємо у воду ліниві вареники. Вони будуть готові за кілька хвилин. Спливають – дістаємо.

5. Подаємо ліниві вареники гарячими з вершковим маслом, поливши їх згущеним молоком та прикрасивши улюбленими ягідками.

Цей простий рецепт дозволить вам насолодитися неймовірно смачними лінивими варениками без зайвого зусилля та витрати часу. Пригощайте своїх близьких цим чудовим десертом і насолоджуйтесь моментом!

Смакуйте та насолоджуйтесь!

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