Що приготувати з гарбуза: три рецепти, що зігріють душу

Страви з гарбуза

Реклама

Осінь — це не просто сезон дощів, а пора справжнього домашнього затишку, час для ароматного чаю, теплих пледів і, звичайно ж, кулінарних експериментів із гарбузом. Його ніжний, трохи солодкуватий профіль чудово поєднується як із пекучими східними прянощами, так і з нейтральними вершковими текстурами. Гарбуз — ідеальний інгредієнт для зігріваючих супів, вишуканих паст та класичної випічки.

Пропонуємо вам три рецепти, які дозволять по-новому відкрити універсальність гарбуза та наповнити ваш дім незабутніми ароматами.

1. Екзотичний крем-суп з гарбуза з імбиром та кокосовим молоком

Цей суп — справжній веганський делікатес, який поєднує пряну гостроту імбиру, ніжну солодкість гарбуза та кремову текстуру кокосового молока. Це ідеальна страва для осіннього обіду, що зігріває зсередини.

Реклама

Інгредієнти:

Гарбуз (м’якуш, очищений) — 700 г

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Часник — 2 зубчики

Свіжий імбир (корінь) — 2 см

Кокосове молоко (жирне, консервоване) — 400 мл

Оливкова олія — 1 ст. л.

Сіль, чорний перець — за смаком

Гарбузове насіння — для прикраси

Крем суп з гарбуза та кокосового молока

Приготування:

У глибокій каструлі або сотейнику розігрійте оливкову олію. Обсмажте дрібно нарізану цибулю, часник та натертий імбир доки цибуля не стане золотистою, а аромати не розкриються. Додайте гарбуз і моркву, нарізані невеликими кубиками. Тушкуйте овочі, періодично помішуючи, протягом 5−7 хвилин, щоб вони ввібрали аромати прянощів. Влийте стільки води (або овочевого бульйону), щоб вона лише злегка покривала овочі. Варіть на середньому вогні до повної м’якості гарбуза (близько 15−20 хвилин). Перелийте вміст каструлі в потужний блендер. Додайте кокосове молоко. Збийте до абсолютно гладкої, кремової та шовковистої текстури. Поверніть суп на вогонь, доведіть до кипіння, приправте сіллю та перцем. Подавайте гарячим, прикрасивши жменею підсмаженого гарбузового насіння та краплею ароматної оливкової олії.

2. Паста з оксамитовим гарбузовим соусом та хрумкою шавлією

Цей рецепт перетворює звичайну пасту на вишукану італійську страву. Гарбузове пюре створює густий, оксамитовий соус, а свіжа шавлія, обсмажена до хрусткого стану, додає неповторну пікантну нотку.

Інгредієнти:

Реклама

Паста (ідеально підійде феттучині, пенне або тальятеле) — 250 г

Гарбуз (м’якуш) — 400 г

Цибуля — 1 шт.

Вершки 20% — 150 мл

Сир Пармезан (тертий) — 50 г

Свіже листя шавлії — велика жменя (або сушена — 1 ч.л.)

Оливкова олія — 1 ст. л. (+ додатково для обсмажування шавлії)

Сіль, чорний перець — за смаком

Паста з гарбузовим сосусом та щавлією

Приготування:

Відваріть або запечіть гарбуз до повної м’якості, потім збийте його у гладке пюре. У сотейнику на оливковій олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додайте гарбузове пюре і вершки. Варіть соус на повільному вогні 5 хвилин, щоб він загуснув. Втрутіть тертий сир, приправте сіллю та перцем. Зніміть з вогню. У невеликій кількості оливкової олії швидко обсмажте свіже листя шавлії до хрусткого, «кришталевого» стану. Це додасть текстури. Змішайте відварену пасту із соусом. Подавайте, прикрасивши хрусткою шавлією і щедро присипавши свіжим Пармезаном.

3. Класичний американський гарбузовий пиріг зі спеціями (Pumpkin Pie)

Цей пиріг — незмінний символ осені, який підкорює своєю кремовою текстурою та зігріваючим ароматом кориці, імбиру та мускатного горіха.

Інгредієнти для начинки:

Гарбузове пюре — 400 г (запечене і збите)

Яйця — 2 шт.

Вершки 33% (жирні) — 200 мл

Цукор — 120 г

Кориця (мелена) — 1 ч. л.

Імбир (мелений) — 21​ ч. л.

Мускатний горіх — 1 щіпка

Дрібка солі (для посилення смаку)

Для основи:

Реклама

Пісочне тісто — 1 порція (готове або домашнє)

Гарбузовий пиріг

Приготування: