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Штрудель з вишнею з лаваша, який можна приготувати за 30 хвилин

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
10к
Час на прочитання
1 хв
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Штрудель з вишнею з лаваша, який можна приготувати за 30 хвилин

Штрудель з вишнями з лавашу

Коли не дуже хочеться возитися з тістом, чи часу обмаль - пропонуємо рецепт швидкого, дуже смачного штруделя з лаваша з вишнею, який готується за 30 хвилин

Для приготування штруделю потрібні наступні інгредієнти:

  • Один лист тонкого лаваша.
  • Пів кіло вишні. Можна брати ягоду свіжу, заморожену або у власному соку.
  • Цукор береться на свій смак, залежно від уподобань господині.
  • 2-3 чайні ложки крохмалю.
  • До 100 г  волоських горіхів.
  • Одне яйце
  • Одну-дві столових ложки сметани.

Приготування начинки до штруделю:

  • Вишню без кісточок перемішуємо з цукром, крохмалем, ставимо на невеликий вогонь, помішуючи варимо хвилин 10.
  • Горіхи ретельно подрібнюємо та додаємо в вишню.
  • Далі збиваємо яйце зі сметаною.

Приготування штруделю:

  • Лист лаваша змащуємо яйцем зі сметаною, викладаємо на лаваш начинку і закручуємо його в рулет.
  • Штрудель викладаємо на деко і зверху теж змащуємо. Випікати штрудель потрібно в розігрітій  до 170-180 градусів духовці 15-20 хвилин.
  • Готовий, охолоджений штрудель посипати цукровою пудрою.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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