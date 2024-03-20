Сирні пиріжки: смачний і швидкий рецепт

Сьогодні, коли час – це найцінніший ресурс, кожен шукає швидкі та смачні рецепти для обіду. Що ж, сирні пиріжки – це саме те, що ви шукали. Завдяки цьому простому рецепту від Таті Чуднової ви зможете приготувати смачну закуску за кілька хвилин.

Інгредієнти Плавлений сирок 2 шт Яйця 2 шт Борошно 4 ст.л Сіль дрібка Перець дрібка Панірувальні сухарі 50 г

Приготування

Натріть плавлений сирок на терці. До нього додайте яйця, сіль, перець та борошно, і добре перемішайте. Сформуйте масу в бажану форму, а потім обваляйте в панірувальних сухарях. Розігрійте сковорідку і смажте до 5 хвилин із кожної сторони. Готово.

За допомогою цього простого та смачного рецепту ви зможете насолоджуватися смачними сирними пиріжками в будь-який час. Вони ідеально підходять як для швидкого обіду, так і для закуски під час вечірнього перегляду фільмів. Приготуйте їх сьогодні і насолоджуйтеся смаком без зайвих зусиль.

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