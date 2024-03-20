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Сирні пиріжки: смачний і швидкий рецепт

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
304 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
197
Час на прочитання
1 хв
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Сирні пиріжки: смачний і швидкий рецепт

Сирні пиріжки / Фото: Credits

Сирні пиріжки – це ідеальний варіант, який вражає своєю простотою та смаком.

Сьогодні, коли час – це найцінніший ресурс, кожен шукає швидкі та смачні рецепти для обіду. Що ж, сирні пиріжки – це саме те, що ви шукали. Завдяки цьому простому рецепту від Таті Чуднової ви зможете приготувати смачну закуску за кілька хвилин.

Інгредієнти

Плавлений сирок
2 шт
Яйця
2 шт
Борошно
4 ст.л
Сіль
дрібка
Перець
дрібка
Панірувальні сухарі
50 г

Приготування

Натріть плавлений сирок на терці. До нього додайте яйця, сіль, перець та борошно, і добре перемішайте. Сформуйте масу в бажану форму, а потім обваляйте в панірувальних сухарях. Розігрійте сковорідку і смажте до 5 хвилин із кожної сторони. Готово.

@_whattocook_ Сирні пиріжечки • плавлений сирок - 2 шт • яйця - 2 шт • борошно - 4 ст.л • сіль, перець, паніровка #рекомендації #тіктокукраїнською #україна #рецептиукраїнською #рецепти #українськийтікток ♬ оригінальний звук - Таті Чуднова

За допомогою цього простого та смачного рецепту ви зможете насолоджуватися смачними сирними пиріжками в будь-який час. Вони ідеально підходять як для швидкого обіду, так і для закуски під час вечірнього перегляду фільмів. Приготуйте їх сьогодні і насолоджуйтеся смаком без зайвих зусиль.

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