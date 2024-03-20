Сирні пиріжки: смачний і швидкий рецепт

Сирні пиріжки – це ідеальний варіант, який вражає своєю простотою та смаком.
Сьогодні, коли час – це найцінніший ресурс, кожен шукає швидкі та смачні рецепти для обіду. Що ж, сирні пиріжки – це саме те, що ви шукали. Завдяки цьому простому рецепту від Таті Чуднової ви зможете приготувати смачну закуску за кілька хвилин.
Інгредієнти
- Плавлений сирок
- 2 шт
- Яйця
- 2 шт
- Борошно
- 4 ст.л
- Сіль
- дрібка
- Перець
- дрібка
- Панірувальні сухарі
- 50 г
Приготування
Натріть плавлений сирок на терці. До нього додайте яйця, сіль, перець та борошно, і добре перемішайте. Сформуйте масу в бажану форму, а потім обваляйте в панірувальних сухарях. Розігрійте сковорідку і смажте до 5 хвилин із кожної сторони. Готово.
@_whattocook_ Сирні пиріжечки • плавлений сирок - 2 шт • яйця - 2 шт • борошно - 4 ст.л • сіль, перець, паніровка #рекомендації #тіктокукраїнською #україна #рецептиукраїнською #рецепти #українськийтікток ♬ оригінальний звук - Таті Чуднова
За допомогою цього простого та смачного рецепту ви зможете насолоджуватися смачними сирними пиріжками в будь-який час. Вони ідеально підходять як для швидкого обіду, так і для закуски під час вечірнього перегляду фільмів. Приготуйте їх сьогодні і насолоджуйтеся смаком без зайвих зусиль.
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