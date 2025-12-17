Страви на Новий рік: три рецепти-талісмани для Вогняного Коня

Новорічні страви

Наступний 2026 рік — рік Вогняного Коня — символу, що несе в собі неймовірну динаміку, життєву силу та жагу до перетворень. Кінь — тварина шляхетна, енергійна та волелюбна, тому святковий стіл має відображати ці якості. Щоб задобрити господаря року, важливо використовувати яскраві «вогняні» кольори, натуральні продукти та страви, що мають особливий сенс. Пропонуємо три кулінарні образи, які перетворять ваше застілля на справжній ритуал залучення удачі.

1. М’ясні рулети «скакуни удачі»

Ніжні скибочки яловичиницієї страви символізують міць і грацію, а різнокольорові овочеві смужки уособлюють різноманіття життєвих шляхів, які відкриваються перед нами в новому році. Гостро-солодкий соус додає страві необхідної «вогняної» енергії.

Інгредієнти:

Яловича вирізка (найніжніша частина) — 8-10 тонких скибочок;

Морква — 2 шт;

Болгарський перець (червоний та жовтий) — 2 шт;

Часник — 2-3 великі зубчики;

Соєвий соус — 4 ст. л.;

Мед (рідкий) — 1 ст. л.;

Перець чилі (свіжий або пластівці) — 1 ст. л.;

Зелена цибуля для подачі, сіль, суміш перців, олія.

Як приготувати:

Очистьте моркву та перці. Наріжте їх тонкою довгою соломкою. На розпеченій сковорідці з невеликою кількістю олії обсмажте овочі лише 2-3 хвилини на сильному вогні. Наприкінці додайте подрібнений часник. Кожну скибочку яловичини накрийте плівкою та злегка відбийте. Посоліть та поперчіть за смаком. На один край м’ясної скибочки викладіть пучок овочів. Щільно загорніть рулетом та зафіксуйте кулінарною ниткою або зубочисткою. Обсмажте рулети на сильному вогні до золотистої скоринки. У цей час змішайте соєвий соус, мед та чилі. Влийте соус у сковорідку, зменште вогонь до мінімуму та тушкуйте 7-10 хвилин до утворення блискучої глазурі. Подавайте з нарізаною зеленою цибулею.

Страви на Новий рік

2. Салат «Вогненна грива» з сьомгою

Цей салат є візуальною метафорою гриви коня, що майорить на вітрі. Довгі овочеві смужки створюють необхідну текстуру, а червона риба відповідає за стихію вогню та фінансовий добробут.

Інгредієнти:

Сьомга або форель (слабосолена) — 300 г;

Огірки свіжі — 2 шт;

Морква велика — 2 шт;

Жовтий болгарський перець — 1 шт;

Яйця курячі — 4 шт;

Оливкова олія — 2-3 ст. л.;

Лимонний сік — 1 ст. л.;

Дижонська гірчиця (в зернах) — 1 ч. л.;

Кріп, сіль, чорний перць.

Як приготувати:

Сьомгу наріжте дуже тонкими, довгими пластинами. Моркву та огірки натріть на тертці для корейської моркви. Перець наріжте аналогічною соломкою. Яйця відваріть, охолодіть та розріжте навпіл. З’єднайте оливкову олію, лимонний сік та гірчицю. Додайте дрібку солі та перцю, ретельно збийте. У мисці обережно з’єднайте всі овочі та рибу. Додайте заправку і легко перемішайте. Викладіть салат високою пухкою гіркою. Прикрасьте половинками яєць та гілочками кропу.

Страви на Новий рік

3. Пряне печиво «Золоті підкови»

Підкова — класичний талісман щастя. Золотистий колір випічки символізує багатство, а спеції активізують вогняну енергію.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 300 г;

Вершкове масло — 150 г;

Мед — 100 г;

Яйце — 1 шт;

Імбир мелений — 2 ч. л.;

Кориця — 1 ч. л.;

Кайєнський перець — дрібка;

Цукрова пудра для глазурі — 100 г;

Червоний харчовий барвник.

Як приготувати:

Масло збийте з медом та яйцем. Додайте борошно з імбиром, корицею та кайєнським перцем. Замісіть еластичне тісто. Покладіть тісто в холодильник на 30-40 хвилин. Розкатайте тісто шаром 0,8-1 см. Виріжте фігурки у формі підков. Випікайте при 180°C протягом 15-18 хвилин до золотистого кольору. Змішайте цукрову пудру з водою та барвником. На охололе печиво нанесіть візерунки глазур’ю.