Яблучні троянди: простий рецепт вишуканої випічки

Вишуканий десерт, який стане вашим фаворитом, адже готувати його швидко й просто. Блогерка Скайлар Тот у своєму Instagram показала процес приготування оригінальних слоєк у вигляді троянд.
Інгредієнти
- тісто листкове
- 500 г
- яблуко
- 1-2 шт
- масло вершкове
- 15 г
- Цукор/мед
- 2 ст. л.
- Кориця мелена
- Помийте яблуко, розділіть навпіл, приберіть серцевину та наріжте півколами, товщиною 2 мм.
- Підготовлене тісто, розкатайте в одному напрямку, щоб його товщина була близько 5 мм, змастіть вершковим маслом та посипте корицею за смаком.
- Далі розріжте тісто на рівні довгі смужки шириною 4-5 см.
- Після цього уздовж кожної смужки викладіть половинки яблук нахлистом так, щоб округла сторона була зверху і на пару міліметрів виступала за краєчок тіста.
- Сформуйте бутони: смужку разом із викладеними яблуками обережно згорніть в рулон, щоб яблуко опинилось всередині. Защіпніть край тіста, щоб бутон тримав форму.
- Застеліть деко пергаментом, змастіть його олією. Викладіть на нього бутони, присипте зверху цукром або замініть його, поливши медом та запікайте 20-25 хв у розігрітій на 180°С духовці.
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