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Яблучні троянди: простий рецепт вишуканої випічки

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
490 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1171
Час на прочитання
1 хв
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Яблучні троянди: простий рецепт вишуканої випічки

випічка троянда яблуко слойка / Фото: Credits

Вишуканий десерт, який стане вашим фаворитом, адже готувати його швидко й просто. Блогерка Скайлар Тот у своєму Instagram показала процес приготування оригінальних слоєк у вигляді троянд.

Інгредієнти

тісто листкове
500 г
яблуко
1-2 шт
масло вершкове
15 г
Цукор/мед
2 ст. л.
Кориця мелена
  1. Помийте яблуко, розділіть навпіл, приберіть серцевину та наріжте півколами, товщиною 2 мм.
  2. Підготовлене тісто, розкатайте в одному напрямку, щоб його товщина була близько 5 мм, змастіть вершковим маслом та посипте корицею за смаком.
  3. Далі розріжте тісто на рівні довгі смужки шириною 4-5 см.
  4. Після цього уздовж кожної смужки викладіть половинки яблук нахлистом так, щоб округла сторона була зверху і на пару міліметрів виступала за краєчок тіста.
  5. Сформуйте бутони: смужку разом із викладеними яблуками обережно згорніть в рулон, щоб яблуко опинилось всередині. Защіпніть край тіста, щоб бутон тримав форму.
  6. Застеліть деко пергаментом, змастіть його олією. Викладіть на нього бутони, присипте зверху цукром або замініть його, поливши медом та запікайте 20-25 хв у розігрітій на 180°С духовці.

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Дата публікації
Перегляди
1171
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