Як зробити оселедець під шубою ще смачнішим: хитрощі та секрети

Рецепт салату оселедець під шубою не є складним, а всі продукти є доступними. А якщо знати деякі хитрощі, салат вийде набагато цікавіше та смачніше. Розповідаємо про них в матеріалі ТСН.ua
Секрети приготування смачного оселедця під шубою
- Якщо цибулю попередньо замаринувати, різкий смак цибулі пом'якшиться, вона придбає пікантний кисло-солодкий смак і салат вийде смачнішим та ніжнішим. Щоб замаринувати нарізану цибулю, її заливають невеликою кількістю води з оцтом і залишають на 10-15 хвилин.
- Якщо овочі натерти на дрібній тертці, а не різати кубиками, салат вийде м'яким і добре просочиться.
- Деякі господині змішують рибу та цибулю з олією і лише потім викладають шари закуски, в такому разі салат вийде ніжнішим і насиченішим.
- Звичайну відварену моркву можна замінити на корейську.
- Можна експериментувати та додавати до салату інші інгредієнти. Наприклад, яблука, їх краще порізати дрібно без тертки, інакше вони дадуть надто багато соку. Замість яблук можна додати мариновані огірки, зливши попередньо воду, консервований зелений горошок, кукурудзу, авокадо. Додасть до салату оригінального смаку квашена капуста, смажені печериці.
- Значно поліпшити салат може допомогти вершкове масло. Масло потрібно заморозити, потім швидко натерти на тертку і додати до оселедця перед тим, як покласти оселедець на блюдо.
- Спробуйте замість оселедця взяти слабосолону сьомгу, приготування салату в такому випадку таке саме.
Читайте також: