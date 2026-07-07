Будинки тліють, а місцеві збирають вцілілі речі: що зараз відбувається у Вишневому (фото, відео)

Удар по Вишневому

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У Вишневому Київської області понад п’ять вулиць із приватною забудовою зазнали значних руйнувань унаслідок російської атаки. Люли поступово повертаються до своїх домівок і намагаються знайти вцілілі речі.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

Місцевий житель Валерій розповів, що під час удару разом із родиною ховався у підвалі. За його словами, від вибухів у будинку почали сипатися стіни та стеля, а діти й онуки сильно злякалися.

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Вранці чоловік вивіз рідних із небезпечного району, однак сам повернувся до Вишневого, щоб допомагати сусідам. Він розповів, що серед загиблих є його знайома, до якої заходив лише кілька днів тому.

«Порівняно з сусідами дім більш-менш цілий. Дах повністю під заміну, все посікло. Ангел-охоронець і Бог милував…», — розповів чоловік.

Після атаки на місці працюють рятувальники та комунальні служби. Мешканці намагаються розібрати завали, забрати вцілілі речі та ліквідувати наслідки пожеж.

Одна з місцевих жительок розповіла, що вогонь після удару був дуже сильним. Люди самостійно намагалися гасити пожежі та рятувати майно, яке вдалося зберегти.

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Нагадаємо, внаслідок російської атаки по Київській області загинули восьмеро людей. Найбільших руйнувань зазнало місто Вишневе, де удар пошкодив понад 200 об’єктів. Серед пошкоджених споруд — понад 100 житлових будинків, 20 комерційних і виробничих приміщень, а також сім гуртожитків працівників залізниці. Через значні руйнування місцевій владі довелося евакуювати близько 500 мешканців. Для людей, які залишилися без житла, організували тимчасові пункти розміщення, де надають гуманітарну, медичну та психологічну допомогу. Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки й оцінювати масштаби пошкоджень.

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