Чи подав у відставку Тимур Ткаченко: у КМВА відреагували на чутки

Чи подав у відставку Тимур Ткаченко / © Тимур Ткаченко

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 5 травня, у соціальних мережах почала ширитися інформація про те, що очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нібито подав у відставку.

ТСН.ua поцікавилися у КМВА, чи дійсно Тимур Ткаченко, очільник Київської міської військової адміністрації, написав заяву на звільнення.

У пресслужбі КМВА закликали не поширювати неправдиву інформацію.

«Ми просимо не поширювати цю інформацію, бо вона не є підтвердженою. Радимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації», — повідомили ТСН.ua у пресслужбі КМВА.

На уточнювальне запитання, чи писав Тимур Ткаченко заяву на звільнення і йде з посади, нам відповіли: «Ні-ні, такого нічого немає».

Також там додали, що заяви на звільнення від Ткаченка «ніхто не бачив».

З власних джерел ТСН.ua стало відомо, що нещодавно у КМВА сталися певні кадрові зміни у патронатній службі. Ймовірно, що це стало приводом для інформації про масове звільнення.

Але, скоріш за все, це лише чутки, бо інформації про кадрові зміни керівництва КМВА жодне з джерел ТСН.ua не підтвердило.

Тимур Ткаченко і сам прокоментував, чи планує звільнятися з посади:

«Бачу, що активно поширюються чутки про кадрові рішення. У деяких ударних політичних команд значний бюджет на джинсу і замовні матеріали, які мають нуль звʼязку з реальністю», — пише Тимур Ткаченко.

Він додав, що реальним проблемам приділяється набагато менше уваги. Очільник КМВА закликав зосередитися на підготовці до складного опалювального сезону. Він підкреслив, що це стосується і посадовців КМДА всіх рівнів.

Ткаченко нагадав, що цьогоріч планують витратити понад 180 мільйонів на Подільський мостовий перехід, ще 65 млн на кільцеву дорогу, і 600 млн на дорогу до Жулян.

«Крім цього, мільярдна реконструкція дороги на лівому березі насправді нікуди не ділася. Ось це не чутки, а реальність. Де тут пріоритет стійкості? Чому це не обговорюють? До речі, а пресконференція міського голови вже відбулася?»

Нагадаємо, раніше міський голова Луцька Ігор Поліщук подав заяву про дострокове припинення повноважень. Аналогічно вчинив і секретар міськради Юрій Безпятко.

У середу, 25 березня, на 90-й сесії Луцької міської ради депутати офіційно підтримали відставку мера: за відповідне рішення проголосували 38 обранців.

Сам Ігор Поліщук наголосив, що його рішення не пов’язане з перевірками НАБУ, аудитом чи будь-якими кримінальними провадженнями. Причини свого кроку він деталізувати не став.

