Два тижні боролася за життя: у Києві померла 24-річна породілля, яка постраждала від удару РФ

У Києві померла 24-річна породілля Тетяна Сакіян, яка понад два тижні боролася за життя після влучання російського дрона-камікадзе у її квартиру.

Про це ТСН повідомили рідні Тетяни.

Все сталося 8 вересня. У багатоповерхівку Святошинського району влучив російський дрон. Тетяна разом з чоловіком Вадимом отримали 80% опіків тіла.

Тоді дитину змогли врятувати медики. Вони терміново провели кесарів розтин. Народився хлопчик Назар. Так назвати його мріяла мама. Він мав з’явитися на світ у жовтні, але лікарі змушені були викликати екстрені пологи.

У момент вибуху у квартирі з родиною перебувала сестра Тетяни — Аліна. Вони від народження зростали сиротами. Аліні пощастило вижити, ба більше, не отримати жодної подряпини, бо знаходилась в іншій кімнаті. Родина вірила, що Тетяна зможе жити, але вночі серце дівчини перестало битися. Батько Назарчика ще бореться за життя. Хлопчика збираються взяти на виховання близькі рідні.