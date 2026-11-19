Затоплення на Оболоні / © із соцмереж

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У Києві на проспекті Оболонському, 22А стався повторний прорив інженерних мереж. Вода заливає прибудинкову територію, проте аварійна служба «Київводоканалу» тривалий час не прибуває на виклик.

Про інцидент, що стався у четвер, 19 листопада, повідомляють місцеві мешканці у районному Telegram-каналі.

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Будинок, біля якого виникла аварія, розташований безпосередньо за будівлею Оболонської районної державної адміністрації.

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За словами очевидців, вода продовжує інтенсивно прибувати та затоплювати двір. На місце події приблизно за 20 хвилин після виклику прибув представник місцевої Керівної компанії, який зафіксував аварію та передав інформацію профільним міським службам.

Знову порив мереж на проспекті Оболонському, 22А

Знову порив мереж на проспекті Оболонському, 22А

Знову порив мереж на проспекті Оболонському, 22А

Знову порив мереж на проспекті Оболонському, 22А

Водночас, як стверджують мешканці будинку, станом на момент публікації минуло вже понад півтори години, але аварійна бригада «Київводоканалу» на локацію так і не приїхала.

Нагадаємо, це вже не перша комунальна аварія за цією адресою за останній місяць. Попередній інцидент стався 2 листопада — тоді двір заливало гарячою водою. Комунальні служби ліквідували пошкодження, однак через два тижні мережі на цій ділянці знову не витримали.

Мешканці закликають відповідальні комунальні підприємства терміново локалізувати витік та провести комплексну перевірку мереж на цій ділянці, щоб запобігти регулярним підтопленням.

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Що кажуть у «Київводоканалі»

Ситуацію з підтопленням ексклюзивно для ТСН.ua прокоментували у пресслужбі «Київводоканалу». Там повідомляють, що на Оболонському проспекті, 22А було виявлено пошкодження магістрального водопроводу діаметром 200 мм.

«У зв’язку з цим тимчасово припинено водопостачання двох житлових будинків за адресами: Оболонський проспект, 22 та 22-а», — зазначають у пресслужбі.

Наразі пошкоджену ділянку водопроводу перекрито. Для ліквідації аварії необхідно провести земляні роботи у дворі.

«Відведення води з прибудинкової території ускладнене через засмічення зливової каналізації», — пояснюють на підприємстві.

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Ймовірно, що ці роботи має виконати дорожня служба Оболонського району, яка відповідає за справність зливної системи.

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