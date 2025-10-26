"Ні в кого такого немає!": Путін розповів про випробування ядерної ракети "Буревісник"

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У РФ 21 жовтня випробували нову крилату ракету «Буревісник» із ядерною енергетичною установкою. Там стверджують, що їй «аналогов нєт».

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, пишуть росЗМІ.

«Стратегічні сили здатні забезпечити безпеку Росії та союзної держави у повному обсязі. Це факт, який добре відомий фахівцям у військовому світі. Наші сили ядерного стримування перебувають на найвищому рівні», — видав Путін.

Реклама

Також начальник Генштабу РФ Герасимова відзвітував про випробування крилатої ракети «Буревісник» із ядерною енергетичною установкою. Вона буцімто перебувала в повітрі близько 15 годин й подолала 14 000 кілометрів. Щобільше, це, мовляв, не межа. Зокрема, диктатор похвалився, що ракета буцімто може обходити системи ПРО.

«Це унікальний виріб, якого у світі ні в кого немає», — переконаний диктатор.

Нагадаємо, Путін дав завдання своїм військам. Так, збройні сили РФ повинні продовжувати «спеціальну військову операцію» відповідно до планів Генштабу.

«Командувачам необхідно продовжити виконання спеціальної військової операції відповідно до задуму, розробленого Генеральним штабом Збройних сил», — сказав диктатор.