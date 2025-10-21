Побиття велосипедиста в Києві: суд вирішив подальшу долю водія Mercedes

Підозрюваний у побитті велосипедиста в Києві Олександр Хілик / © Cуспільне/Нікіта Галка

Доповнено додатковими матеріалами

Київський апеляційний суд визначив новий запобіжний захід для водія Mercedes Олександра Хілика, підозрюваного у залишенні в небезпеці постраждалого велосипедиста. Фігурант справи залишиться під вартою до 1 грудня, проте зможе вийти під заставу у 5 млн грн.

Про повідомила кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

Хілику інкримінують умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і залишення потерпілого без допомоги. Раніше суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою до 31 жовтня, однак сторона захисту подала апеляцію.

Адвокатка Олена Кононець клопотала про зміну запобіжного заходу для Хілика на особисте зобов’язання або нічний домашній арешт, вказуючи, що «тяжкість злочину не дорівнює обраному запобіжному заходу».

Сам підозрюваний брав участь у засіданні через відеозв’язок із СІЗО. У своєму виступі він зазначив, що має десятки нагород і подяк від військових за волонтерську діяльність, а також попросив суд пом’якшити запобіжний захід через стан здоров’я.

«Я в режимі одуванчика: мені не можна піднімати важке, спати обличчям в подушку», — зазначив Хілик.

Чоловік також розповів, що його дружина на восьмому місяці вагітності, і що він не знає, хто везтиме її до пологового. Підозрюваний заявив, що сплатить за лікування велосипедиста і вибачиться перед ним.

Прокурор Олександр Свербиус наполягав, щоб попереднє рішення залишилося чинним.

«Підозрюваний залишив велосипедиста в тяжкому стані, не викликав „швидку“. За три тижні після інциденту Хілик, його адвокатка або рідні не зв’язалися з потерпілим для відшкодування витрат на лікування», — наголосив прокурор.

Зрештою апеляційний суд постановив залишити Хілика під вартою до 1 грудня з можливістю внести 5 млн грн застави.

Раніше цей самий суд уже обирав чоловікові аналогічний запобіжний захід у першому кримінальному провадженні.

«Разом в двох кримінальних провадженнях треба внести 10 млн гривень застави. На сьогоднішній день такої суми в мого підзахисного немає», — повідомила адвокатка Хілика.

Побиття велосипедиста в Києві — що відомо?

Нагадаємо, у вересні в Києві між водієм Mercedes-Benz G-500 та велосипедистом стався конфлікт через паркування на велосмузі. Після словесної перепалки водій кілька разів ударив велосипедиста по голові, від чого той знепритомнів. Замість допомоги нападник відтягнув потерпілого на узбіччя і поїхав. Унаслідок побиття велосипедист отримав черепно-мозкову травму, забій мозку та перелом скроневої кістки.

Поліція затримала водія Mercedes-Benz G-500 у Київській області. Ним виявився 44-річний Олександр Хілик. Спершу чоловікові інкримінували умисне тяжке тілесне ушкодження, і суд овзяв його під нічний домашній арешт.

Згодом апеляційний суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою два місяці з можливістю застави 5 млн грн.

Крім того, Хілику висунуто обвинувачення у залишенні потерпілого в небезпеці. За цією статтею суд також призначив 30 днів арешту.

Правоохоронці повідомили, що Хілик є фігурантом ще однієї справи — його підозрюють у привласненні 25 млн грн під час закупівлі одягу для тероборони.