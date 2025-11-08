Росія завдала комбінованого удару по Україні: у МВС розповіли про наслідки (фото)

Наслідки атаки 8 листопада / © МВС

Реклама

Росія завдала комбінованого удару по Україні: є загиблі та поранені, рятувальники ліквідовують наслідки

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

За його словами, сьогодні ворог завдав комбінованого удару по території України, під прицілом опинилися об’єкти критичної інфраструктури — ті, що забезпечують нормальні умови проживання людей.

Реклама

© МВС

Він повідомив, що постраждали кілька регіонів: Дніпропетровщина, Київщина та Київ, Кіровоградщина, Миколаївщина, Полтавщина, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина. На місцях працюють рятувальники, поліція та спеціалізована техніка. За даними ДСНС, по всій країні ліквідовується понад десяток пожеж.

Особливо тяжкі наслідки — у Дніпрі, де російський ударний безпілотник влучив у житловий будинок.

© МВС

«Тіло загиблої людини рятувальники деблокували з-під завалів. 10 людей поранено, близько 30 врятовано. Є повідомлення, що двоє осіб не виходять на зв’язок із рідними — пошуки тривають», — зазначив Клименко.

Він розповів, що наразі на місці трагедії працюють психологи ДСНС, які надають допомогу постраждалим. Поліцейські допомагають евакуйовувати людей і документують докази воєнних злочинів РФ.

Реклама

© МВС

Міністр також повідомив, що перебуває на постійному зв’язку з міністеркою енергетики Світланою Гринчук для координації дій служб на уражених об’єктах.

«Постійно доповідаю президенту та прем’єр-міністерці про стан рятувальних операцій і ліквідацію наслідків ударів», — додав глава МВС.

«Ситуація складна, але вистоїмо. Усі служби працюють без зупинку, щоб мінімізувати наслідки російської атаки по об’єктах життєзабезпечення людей», — підкреслив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Дніпрі. Руйнування охопили кілька поверхів, виникла пожежа.