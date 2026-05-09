Скандал через смерть чоловіка біля "Політеху" в Києві: у метрополітені після трагедії готують термінові зміни

У пʼятницю ввечері, 8 травня, у Києві неподалік станції метро «Політехнічний інститут» сталася трагічна подія, людині раптово стало зле: він знепритомнів, впав і помер.

У Київському метрополітені висловили щирі співчуття рідним та близьким померлого.

«Ситуація викликала суспільний резонанс та показала, що потрібно проаналізувати кожен етап реагування, взаємодію служб та чинні процедури у подібних екстрених випадках», повідомили у метрополітені.

Зазначається, що наразі триває збір інформації від всіх працівників, які були на станції, аби детально опрацювати хронологію події та обставини. За результатами буде переглянуто чинні алгоритми взаємодії між працівниками метро та поліції. Зокрема тоді, коли випадок трапляється поруч із станціями метрополітену.

У метрополітені уточнили, що автоматичні зовнішні дефібрилятори зʼявилися на станціях київського метро 2020 року. За цей час їх десятки разів використовували для надання домедичної допомоги, і вони вже неодноразово допомагали рятувати життя пасажирів. Використовують їх відповідно до затверджених алгоритмів.

«Ця трагічна ситуація вкотре підтверджує, наскільки критично важливою є наявність автоматичних зовнішніх дефібриляторів у місцях з великою кількістю людей. Тож метро спільно з працівниками поліції, врахувавши ситуацію, перегляне алгоритми використання дифібриляторів», — підсумували у київському метрополітені.

Нагадаємо, у Києві на Берестейському проспекті вчора, 8 травня, помер чоловік, якому раптово стало зле на вулиці, він знепритомнів, а потім впав біля ТРЦ «Смарт-Плаза». Це трапилося неподалік від станції метро «Політехнічний інститут». У Мережі пишуть, що людину можна було врятувати завдяки дефібрилятору зі станції метро, але надати його там відмовились.

