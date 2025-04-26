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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

У Києві на смітнику знайшли частини від протитанкового ракетного комплексу

Частини ПТРК і заряди були відпрацьованими, кажуть в поліції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Поліція.

Поліція. / © Національна поліція України

Сьогодні зранку на Дорогожичах в Києві просто на смітнику знайшли протитанкову керовану ракету.

Про це повідомив кореспондент ТСН.

Кілька частин від пускової установки переносного протитанкового комплексу та гільзи від снарядів хтось залишив біля контейнерів. Люди викликали правоохоронців та військових, аби ті перевірили знахідку.

Силовики огородили територію і почали опитувати свідків. Утім, хто і коли виніс таке “сміття”, кияни не бачили. Своєю чергою, поліція переписала серійні номери, упакувала та вилучила знахідку. За словами правоохоронців, частини ПТРК і заряди були відпрацьованими і небезпеки не несли.

Тепер слідство буде з’ясовувати, звідки взялась знахідка і чому опинилася у столиці.

Як повідомлялося, у Києві підлітки жорстоко побили чоловіка у військовій формі. Як повідомили для ТСН.ua джерела в поліції, за попередньою інформацією, підлітки самі спровокували конфлікт, підійшовши до військового.

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Дата публікації
Кількість переглядів
203
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