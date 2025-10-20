У Києві стався вибух в автомобілі: деталі та фото

Вибухотехнічна служба / © УНІАН

В Києві у понеділок, 20 жовтня, прогримів вибух у припаркованому автомобілі. Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на поліцію Києва.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Обставини та причини НП встановлять слідчі.

Що відомо

На опублікованій у соцмережах світлині можна побачити наслідки вибуху.

Наслідки вибуху в автомобілі / © із соцмереж

«Наразі на місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху автомобіля марки BMW ніхто з людей не постраждав», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Поліція працює на місці та встановлює всі обставини, пов’язані з вибухом.

Нагадаємо, у серпні у Києві вибухнула автівка, пофарбована під військову.