У Києві стався вибух в автомобілі: деталі та фото
Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі столиці.
В Києві у понеділок, 20 жовтня, прогримів вибух у припаркованому автомобілі. Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі столиці.
Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на поліцію Києва.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Обставини та причини НП встановлять слідчі.
Що відомо
На опублікованій у соцмережах світлині можна побачити наслідки вибуху.
«Наразі на місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху автомобіля марки BMW ніхто з людей не постраждав», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.
Поліція працює на місці та встановлює всі обставини, пов’язані з вибухом.
Нагадаємо, у серпні у Києві вибухнула автівка, пофарбована під військову.