У Києві зупинялося метро: яка ситуація зараз
Рух поїздів у Києві на одній із ліній метро було затримано через технічну несправність рухомого складу.
Доповнено додатковими матеріалами
У Києві вранці 7 жовтня зупиняла роботу «зелена» гілка метрополітену і був затриманий рух поїздів. Наразі рух уже відновлений.
Про це повідомляє ТСН.ua.
В поїзді метро була технічна несправність. Через це виникла зупинка на хвилину.
Поїзд вже зняли з лінії та відправили до депо на огляд, натомість видали резервний рухомий склад.
Нагадаємо, цього ж ранку в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Під час тривоги у столиці пролунали сильні вибухи. Місцева влада інформувала про роботу протиповітряної оборони.