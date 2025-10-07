ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
1764
1 хв

У Києві зупинялося метро: яка ситуація зараз

Рух поїздів у Києві на одній із ліній метро було затримано через технічну несправність рухомого складу.

Олександр Марущак Ірина Лаб'як
Київське метро

У Києві вранці 7 жовтня зупиняла роботу «зелена» гілка метрополітену і був затриманий рух поїздів. Наразі рух уже відновлений.

Про це повідомляє ТСН.ua.

В поїзді метро була технічна несправність. Через це виникла зупинка на хвилину.

Поїзд вже зняли з лінії та відправили до депо на огляд, натомість видали резервний рухомий склад.

Нагадаємо, цього ж ранку в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Під час тривоги у столиці пролунали сильні вибухи. Місцева влада інформувала про роботу протиповітряної оборони.

