У Києві зупинялося метро: яка ситуація зараз

Київське метро

У Києві вранці 7 жовтня зупиняла роботу «зелена» гілка метрополітену і був затриманий рух поїздів. Наразі рух уже відновлений.

Про це повідомляє ТСН.ua.

В поїзді метро була технічна несправність. Через це виникла зупинка на хвилину.

Поїзд вже зняли з лінії та відправили до депо на огляд, натомість видали резервний рухомий склад.

Нагадаємо, цього ж ранку в Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу російських дронів. Під час тривоги у столиці пролунали сильні вибухи. Місцева влада інформувала про роботу протиповітряної оборони.