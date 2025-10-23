ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
708
Час на прочитання
1 хв

Нові графіки відключення світла на 23 жовтня

Компанія ДТЕК повідомила про оновлення графіків відключення електроенергії для Києва та Дніпропетровщини.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Для Києва та Дніпропетровської області оновили стабілізаційні графіки відключення світла на 23 жовтня.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Київ: оновлені графіки відключень на 23 жовтня», — вказано в заяві.

Таке ж повідомлення опубліковане і щодо Дніпропетровщини.

У ДТЕК пообіцяли в разі змін, оперативно повідомляти про них у своєму телеграм-каналі.

Графіки відключення світла в Києві 23 жовтня

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 23 жовтня

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що 23 жовтня від 7:00 до 23:00 у 12 областях країни діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки російських атак. Анонсувалося, що електроенергію вимикатимуть до трьох черг одночасно. Також застосовані графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.

Дата публікації
Кількість переглядів
708
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie