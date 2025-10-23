Нові графіки відключення світла на 23 жовтня

Відключення світла / © УНІАН

Для Києва та Дніпропетровської області оновили стабілізаційні графіки відключення світла на 23 жовтня.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Київ: оновлені графіки відключень на 23 жовтня», — вказано в заяві.

Таке ж повідомлення опубліковане і щодо Дніпропетровщини.

У ДТЕК пообіцяли в разі змін, оперативно повідомляти про них у своєму телеграм-каналі.

Графіки відключення світла в Києві 23 жовтня

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 23 жовтня

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що 23 жовтня від 7:00 до 23:00 у 12 областях країни діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки російських атак. Анонсувалося, що електроенергію вимикатимуть до трьох черг одночасно. Також застосовані графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.