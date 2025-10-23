- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 708
- Час на прочитання
- 1 хв
Нові графіки відключення світла на 23 жовтня
Компанія ДТЕК повідомила про оновлення графіків відключення електроенергії для Києва та Дніпропетровщини.
Для Києва та Дніпропетровської області оновили стабілізаційні графіки відключення світла на 23 жовтня.
Про це повідомили в ДТЕК.
«Київ: оновлені графіки відключень на 23 жовтня», — вказано в заяві.
Таке ж повідомлення опубліковане і щодо Дніпропетровщини.
У ДТЕК пообіцяли в разі змін, оперативно повідомляти про них у своєму телеграм-каналі.
Графіки відключення світла в Києві 23 жовтня
Графіки відключення світла у Дніпропетровській області 23 жовтня
Нагадаємо, раніше в «Укренерго» повідомили, що 23 жовтня від 7:00 до 23:00 у 12 областях країни діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки російських атак. Анонсувалося, що електроенергію вимикатимуть до трьох черг одночасно. Також застосовані графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості.