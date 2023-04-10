11 квітня - 8 травня 2023 року: час виконання бажань для Близнят, Терезів та Водоліїв

З позитивного боку, він запам'ятається Близнятам, Терезам та Водоліям. Однак це час складного вибору для Стрільців, а також дні перешкод для представників знаків зодіаку Діва та Риби, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

11 квітня Венера входить на знак Близнят та формує гармонійний зв'язок із Плутоном у Водолії. Планета взаємин, краси та гармонії в найближчі 3-4 тижні обдарує благами знаки стихії Повітря (Близнята, Терези, Водолій). Венера – планета Землі та Повітря, переміщуючись Близнятами, перебуває під керуванням Меркурія, який, своєю чергою, перебуває у знаку управління Венери – Тельця, де й перейде у ретроградний рух від 21 квітня до 16 травня.

Венера в Близнятах відрізняється своєю мінливістю та комунікабельністю. Гармонійний аспект Венера – Плутон сприяє легким заробіткам, корисним знайомствам, отриманню бажаного завдяки майстерності спілкування.

Від 11 квітня до 9 травня 2023 року сфера особистих та ділових відносин перебуває під впливом першого знака стихії Повітря – Близнят, тому у сфері взаємин проявляється багатоликість та двоїстість думок. У цей період переглядатимуться домовленості, змінюватимуться обставини, оскільки люди не схильні заглиблюватися у справи, налаштовані на відпочинок легкість, невимушене спілкування, романтику.

Максимальну користь з цього транзиту зможуть отримати Близнята, Терези та Водолії. А ось Стрільцям доведеться забути про відпочинок і в жодному разі не сподіватися на везіння, оскільки попереду місяць дуже непростий. Діви та Риби також добряче понервуються, оскільки зіткнуться із зовнішнім опором у процесі виконання будь-яких справ. Трохи знизить градус напруженості лише здоровий глузд, відвертий діалог, обговорення можливих взаємних компромісів та гумор.

Стрільцям, Дівам і Рибам слід подумати над тим, від чого вони можуть відмовитися, щоб отримати більш-менш прийнятний результат у обставинах, що склалися. Найімовірніше, нові умови, оточення, а також особисте сприйняття того, що відбувається, разом вимагатимуть прийняття нової спільної думки. Неварто гнути свою лінію найближчим часом – це лише на шкоду.

Венера у Близнятах за підтримки Плутона активізує творче мислення, допомагає красиво оформлювати свої знання та отримувати за це гроші, ефективно збирати та передавати інформацію оточенню. Цей транзит є сприятливим для посередницької діяльності, підприємництва, сфери інформаційних комунікаційних технологій та зв'язку.

Управитель Близнят – Меркурій – переміщується Тельцем, що є взаємною рецепцією з управління Меркурій – Венера. Це сприятливий зв'язок планет, які посилюють одна одну, дозволяючи один одному максимально проявитися в знаках Зодіаку.

Венера у Близнятах вітає об'єктивність та логіку дозволяє оцінити складні питання стосунків без емоційних спотворень. Гармонійний аспект з Плутоном допомагає відновити душевні сили, отримати енергетичне підживлення від природи, посилює почуття бачення та розуміння тонкощів взаємовідносин, сприяє перетворенням з метою покращення зв'язків між людьми. Гарний час для того, щоб разом із коханою людиною обговорити взаємини з усією ясністю та відкритістю. Зближення сприяють спільні ідеї, інтелектуальна робота, громадська діяльність.

Представники стихії Повітря будуть задоволені результатами транзиту Венери Близнятами. У цей час відкривається безліч перспектив, з'являються шанси досягти великих успіхів у соціальному плані. Деякі бажання здійсняться, адекватних цілей буде досягнуто. З'являється можливість зробити своє життя по-новому, відмовитися від старих і вже неактуальних зв'язків. Цікаві дні для особистих стосунків, внутрішнього життя. Більше людей проявляють себе відкрито, охоче йдуть на контакт. Спілкування та соціальні контакти допомагають позбутися похмурих думок і тривог. У любовних зв'язках на перший план виходять не пристрасть, а свіжість вражень від поїздок, спільного перегляду та обговорення пізнавальних фільмів, навчання.

У другій половині квітня – на початку травня можуть з'явитися нові лідери громадської думки. Талановиті Близнята, Терези та Водолії виявлять себе і, нарешті, отримають заслужене визнання. Транзит Венери Близнюками сприяє формуванню сприятливих обставин, щоб завдяки інтелектуальній діяльності та рішучості набути популярності, встановити нові зв'язки або ж у період ретроградного Меркурія відновити давні стосунки.

Стрільцям у період переміщення Венери Близнятами складно визначитися чого все-таки хочеться, важко зробити правильний вибір. Можуть несподівано зустріти людину, зв'язок з якою, найімовірніше, призведе до негативних життєвих змін. Краще утриматися від романтичних зв'язків, дослухатися до ділових партнерів, берегти сімейні стосунки і в жодному разі не піддаватися спокусам. Намагайтеся стримувати свій бунтарський дух, щоб не втратити те, що маєте.

Діви та Риби, встановіть для себе правильні рамки! Будьте готові зіткнутися з перешкодами через необов'язковість партнерів, проте не доводьте ситуацію до конфлікту. Великий ризик зіпсувати і так непрості особисті чи ділові взаємини. Потрібна спритність, щоб не опинитися в двозначних ситуаціях і зберегти репутацію чи важливі зв'язки.

Переміщуючись Близнятами, Венера утворює напружені аспекти з натальним Сонцем представників знаків Діва і Риби. У цей період можуть виникнути матеріальні складнощі, робота не приносить задоволення, виникають ситуації, що вимагають перегляду своїх переконань та життєвих позицій.

Стрільці, Діви та Риби повинні бути обережними та уважними під час спілкування з іншими людьми, у поїздках, плануванні витрат. Імовірні проблеми в індивідуальних і ділових відносинах, несподівані проблеми через минулі зв'язки. Близькі люди помітять зміни у поведінці і, напевно, скажуть вам про це. Сімейні стосунки, що встановилися, можуть дати відтінок прикрості та жалю. Головне, стримувати емоції, не ухвалювати поспішних рішень, інакше, в одну мить може статися сварка, яка затягнеться надовго. Несподівана зустріч з колишнім романтичним партнером може схвилювати колишні почуття, але, варто 10 разів подумати, перш ніж пожертвувати наявними стосунками.

Венера в Близнятах створює особливе тло – це час протиріч, транзит може збивати з пантелику і давати певну подвійність у всьому. Водночас змушує розмірковувати, шукати способи досягти бажаного комфорту, додаткові джерела заробітку. У цей період неприємності виникають через поверхневе сприйняття того, що відбувається навколо, через відсутність цілісного бачення майбутнього. Важливо не розпорошуватися по дрібницях, уникати порожніх розмов, а всю енергію направити на творення, вивчення, пізнання.

Це ідеальний час для творчості письменників та сценаристів, що пишуть любовні романи, також і для тих, чия діяльність пов'язана з предметами краси, торгівлею недорогим одягом та аксесуарами. Люди легко розлучаються з грошима, зовсім не думаючи про наслідки. Для одних – це можливість заробити, а для інших – ризик витратити гроші на непотрібні речі.

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