Їх варто посадити: 12 найгарніших літніх рослин, які прикрасять будь-який сад

Троянди / © ТСН

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Ідеальний літній сад — це рясний гобелен кольору, руху та текстури, місце, де багаторічні та однорічні рослини цвітуть у буйній послідовності, створюючи ландшафт, який розвивається тиждень за тижнем. Найкращі клумби й бордюри ніколи не стоять на місці — коли одна квітка падає, інша піднімається, щоб зайняти її місце для чудового вигляду, сповненого життя.

Але створення такого саду потребує більше, ніж добрі наміри — для нього потрібні рослини, і їх вибір — непросте завдання. Якщо він неправильний, то може залишити вас з невтішними результатами.

Звісно, ​​кожен садівник має свої улюблені рослини, та якщо ви ще не визначилися, спробуйте скористатися порадами експертів Gardening Know How .

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Від яскравих квітів, які є магнітом для запилювачів, до основних рослин для живцювання, ці схвалені експертами рослини перевірені, випробувані та рекомендовані не просто так. Незалежно від того, садите ви нову грядку, міняєте контейнери чи просто шукаєте щось нове для вирощування цього літа, ці рекомендації мають допомогти кожному садівникові.

Соняшник

Соняшники / © Credits

Вони великі та яскраві, високі й життєрадісні. Вони повертаються до сонця та височіють над іншими рослинами в саду.

Соняшник підбадьорює людей. Неможливо не усміхнутися, дивлячись на поле соняшників, усі з яких повернуті до сонця, або на навіть одну зрізану квітку у вазі. Вони є джерелом їжі, і так було здавна. Вони живлять цінних запилювачів і навіть можуть використовуватися як міцні кілки для вирощування овочів, як-от квасоля чи горох.

Існує широке розмаїття кольорів соняшників, включно з помаранчевим, червоним, фіолетовим і навіть білим.

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Целозія

Целозія / © Credits

Целозія є однією з найкращих ніжних однорічних квітів, які вирощуються в садах для зрізання. Хоча ці декоративні рослини приголомшливі в букетах, вони також доволі привабливі для запилювачів. Яскраві ефектні квіти можуть сильно відрізнятися за розміром, формою та текстурою залежно від сорту.

Целозію легко вирощувати з насіння, але карликові клумбові види також можна знайти навесні в садових центрах.

Гортензія волотиста

Гортензія волотиста / © Credits

Гортензії — одні з найгарніших рослин і справжні герої ландшафту. Цей різновид добре процвітає на спекотному сонці. Його листя набуває восени насиченого пурпурового кольору, надаючи їм майже цілорічної привабливості.

Є так багато чудових волотистих гортензій — від майже ефірної лаймово-рожевої до рожево-червоної гортензії, яка ідеально підходить для контейнерів.

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Жоржина

Жоржина / © Associated Press

Існує так багато чудових сортів цих великих, пишних красунь, які квітнуть до осені. Їхні махрові, персиково-кремові квіти розкішного розміру — це насолода, і, здається, вони пасують до всього.

Настурція

Настурція / © Credits

Настурції легко вирощувати: після висівання їм потрібно лише достатньо води, щоб ґрунт був вологим.

Їхнє листя чарівне, з ніжно зазубреними краями. Деякі з сортів також строкаті, є традиційний помаранчевий сорт, а також лососевий, рожевий, кремовий і жовтий.

Квіти настурції випромінюють гарний настрій. Усі вони чудово ростуть у контейнерах, а деякі з них також рекомендують висаджувати на городі як рослини-компаньйони, що відлякують певних шкідників овочів і водночас покращують кольори саду.

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Троянда

Троянда / © ТСН

Класична троянда завжди буде найгарнішою з рослин. Це, звісно, завдяки її квітам — сама рослина не така вже й особлива. Але коли цвіте кущ троянди, і його вигляд, і запах — чудові.

Півонія

Півонія / © Associated Press

Ці класичні квіти, які культивують понад 2000 років, до початку червня наповнюються великими, ароматними махровими суцвіттями. Вони ідеально підходять для зрізання.

Хоча природний час їхнього цвітіння короткий (7–10 днів), секрет флориста дозволяє насолоджуватися ними довше: охолодження нерозкритих бутонів. Виберіть бутони, які трохи піддаються натисканню, зріжте їх та зберігайте в герметичному поліетиленовому пакеті в холодильнику до двох місяців. Коли вони будуть готові, видаліть листя, зробіть новий зріз і помістіть їх у теплу воду з підживленням для квітів. Для швидшого розкриття додайте в пакет банани кімнатної температури.

Бджолиний бальзам

Бджолиний бальзам / © Credits

Бджолиний бальзам, також відомий як монарда, можна знайти у відтінках від червоного до синього, але лавандові сорти додають саду справді гарного штриха.

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Цю приголомшливу багаторічна рослину також можна легко виростити з насіння, хоча вона може не цвісти в перший сезон. Її унікальні суцвіття трубчастих квітів дуже привабливі для медоносних бджіл і джмелів. Рослини швидко розмножуються та виростають у великі маси, які потім можна розділити.

Гербера

Гербера / © Credits

Ці яскраві квіти, схожі на ромашки, бувають різних кольорів, які обов’язково піднімуть настрій навіть найпохмурішій садовій ділянці. Хоча їх можна вирощувати у ґрунті, треба бути обережними, щоб уникнути гниття крони — результату занадто глибокого садіння. Зазвичай їх садять до горщиків на вулиці, де вони добре ростуть, і заносять зимувати до приміщення.

Є кілька варіацій рожевого кольору, доступних у герберах, — від найлегшого рожевого відтінку до яскраво-рожевого, як латунь, але вони також бувають у чудових відтінках помаранчевого, червоного, жовтого й білого.

Цинія

Цинія / © Associated Press

Цинії часто вважаються одними з найкращих однорічних квітів для залучення запилювачів до саду. Також вони є зірками зрізання. Садівники, які додають цинії до свого простору для вирощування, продовжуватимуть пожинати плоди протягом усього літнього сезону. Їхня легкість зростання також робить їх ідеальним вибором для садівників-початківців. Хоча цинії можуть мати різний колір і розмір, великі посадки особливо привабливі для бджіл і метеликів.

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Найбажаніші цинії для зрізання — це ті, які називаються «жоржиноподібними». Цей термін робить великий акцент на загальній формі та кількості пелюсток.

Альстремерія

Альстремерія / © Credits

Також відома як перуанська лілія, альстремерія є однією з найулюбленіших літніх квіток. Вона має екзотичний вигляд і тримається в саду місяцями — від кінця весни до осені. Вона також є однією з найстійкіших зрізаних квітів, які стоять у вазі два тижні.

Під час збирання врожаю або видалення відцвілих альстремерій важливо висмикувати їх, а не зрізати. Це дасть рослині сигнал до утворення нових квітів.

Мальва

Мальва / © Associated Press

Єдиним справжнім недоліком мальв є те, що потрібно чекати до середини літа, щоб побачити їхні велетенські квіти. З іншого боку, вони квітнуть приблизно до початку вересня.

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Мальви бувають різних гарних кольорів, які ідеально підходять для додавання чарівності котеджному саду.

Дата публікації 12:51, 12.03.25 Кількість переглядів 70 Як правильно висаджувати квіти? Усі секрети та тонкощі