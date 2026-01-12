ТСН у соціальних мережах

17 лютого 2026 року завершується рік Зеленої Деревної Змії: що принесе нам сила Червоного Вогняного Коня

Рік Зеленої Деревної Змії триває до 17 лютого. У китайській традиції рік ніколи не починається 1 січня. Китайський Новий рік живе за своїми законами — давніми, точними і не пов’язаними зі звичним нам календарем.

Марина Скаді
Рік Зеленої Деревної Змії завершується 17 лютого

Рік Зеленої Деревної Змії завершується 17 лютого / © Associated Press

Китайську цивілізацію вважають однією з найдавніших безперервних цивілізацій. Тоді як світ відзначає 1 січня як початок нового циклу, східна традиція чекає на особливий момент: другий молодик після зимового сонцестояння. Саме він відчиняє двері в новий рік, задає ритм і визначає, яка енергія буде супроводжувати людей найближчими дванадцятьма місяцями, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Китайський Новий рік являє собою місячно-сонячне свято, і його дата щороку змінюється. В Україні це відбудеться 17 лютого о 14:12.

У 2025 році цей молодик настав 29 січня, і саме з цього моменту розпочався рік Зеленої Деревної Змії. Відповідно, він триває до наступного китайського Нового року — 17 лютого 2026 року, коли почнеться новий цикл.

Багато хто думає, що зміна китайського знака відбувається разом із календарним Новим роком, але це не так.

Ось ключові причини:

1. Китайський календар — не сонячний, а місячно-сонячний. Він будується на циклах Місяця і Сонця, а не на григоріанській даті 1 січня. Тому початок року завжди прив’язаний до місячного молодика, а не до календаря.

2. Новий знак набуває чинності тільки в момент китайського Нового року. Вогняний Кінь почне свій цикл тільки в день китайського Нового року, який у 2026 році припадає на 17 лютого. До цього моменту триває вплив попереднього знака — Деревної Зеленої Змії.

3. Енергія знака вважається активною тільки після зміни небесного стовбура і земної гілки. Кожен рік у китайській системі — це комбінація: елемента (дерево, вогонь, земля, метал, вода) і тварини (змія, кінь, мавпа і т. д.). Ця комбінація оновлюється тільки в момент молодого Місяця, який відкриває новий місячний місяць і новий річний цикл.

4. 1 січня — західна дата, яка не має стосунку до китайської астрології. 1 січня — це суто григоріанська точка відліку. У китайській традиції вона не має астрологічного значення і не змінює річного знака.

Перехід до нової тварини в китайському календарі символізує зміну вібрації. І Вогняний Кінь не може вступити у свої права 1 січня, тому що його час ще не настав. Він з’являється тільки тоді, коли оновлюється сама структура року — коли небесний стовбур і земна гілка змінюють поєднання. Це відбувається виключно в момент китайського Нового року, а не за західною датою.

Тому Кінь чекає свого часу до 17 лютого. Його енергія — стрімка, яскрава, вогняна — не може проявитися раніше, ніж завершиться цикл Змії. Східна традиція не поспішає: вона поважає природний перебіг часу, даючи змогу кожному знаку прожити свій рік до кінця. І тільки коли Змія завершує свій шлях, звільняючи простір, Кінь отримує змогу увійти у світ з усією своєю силою.

Так китайський календар нагадує нам про те, що зміни приходять не за умовною датою, а тоді, коли дозрівають. Кожен цикл має своє завершення, і кожен новий рік — свій істинний момент народження.

До 17 лютого 2026 року світ живе під впливом Зеленої Деревної Змії — мудрої, гнучкої, стратегічної енергії, пов’язаної зі зростанням, оновленням і внутрішньою проникливістю.

Тільки після цієї дати почнеться рік Червоного Вогняного Коня — динамічний, яскравий, стрімкий. І приходить він рідко — лише раз на 60 років — і щоразу він приносить енергію, яку неможливо сплутати з жодним іншим знаком. Це рік, у якому стихія Вогню накладається на тварину, яка сама по собі пов’язана з рухом, швидкістю та внутрішнім полум’ям. Тому його ритм завжди яскравіший, швидший та інтенсивніший, ніж в інших «конячих» періодів, які повторюються через кожні 12 років.

Коли 17 лютого почнеться новий цикл Червоного Вогняного Коня, світ відчує цю зміну майже фізично: немовби повітря стає електричнішим, а простір — рухливішим. Це час, коли багато чого прискорюється, коли рішення ухвалюють швидше, а події розгортаються стрімкіше. Кінь сам собою полюбляє свободу, рух і ризик, а стихія Вогню посилює його імпульс, роблячи рік насиченим, динамічним і часом непередбачуваним.

Щоб зрозуміти, що несе цей рік, корисно озирнутися назад — до 1966-го, попереднього року Червоного Вогняного Коня. Історики й астрологи часто називають його одним із найнапруженіших і найбурхливіших періодів XX століття. За даними джерел, поєднання Вогню та Коня тоді вважали таким потужним, що в деяких країнах, наприклад, у Японії, сім’ї навіть уникали народження дітей у цей рік через забобони про його «важку» енергію.

Але важливо розуміти: сила Вогняного Коня — не руйнівна за своєю природою. Вона скоріше вибухова, перетворювальна, здатна різко міняти напрямок руху суспільства. 1966 року ця енергія проявилася у вигляді соціальних зрушень, культурних революцій, сплесків активності та стрімких змін. Кінь не терпить застою, а Вогонь не терпить тиші — разом вони створюють рік, в якому багато чого виходить на поверхню, прискорюється й потребує реакції.

Рік 2026 буде не копією 1966-го, але він несе ту саму вібрацію — потужну, яскраву, таку, що вимагає внутрішньої стійкості. Різниця в тому, що світ сьогодні інший: більш взаємопов’язаний, більш поінформований, чутливіший до змін. Тому енергія Червоного Вогняного Коня може проявитися не тільки в різких зовнішніх подіях, а й в особистих проривах, зміні напрямів, сміливих рішеннях, які довго відкладалися.

Якщо рік Зеленої Деревної Змії був часом внутрішньої стратегії, спостереження і накопичення сил, то Червоний Вогняний Кінь виносить все це назовні. Він перетворює приховане на явне, плани — на дії, ідеї — на рух. Це рік, коли багато чого може зрушити з мертвої точки, але важливо пам’ятати: Кінь не любить хаосу, він любить швидкість. А швидкість вимагає уваги, зібраності та вміння тримати ритм.

Такий рік сприятливий для тих, хто готовий до змін, хто вміє діяти швидко, але не втрачати голову, хто відчуває в собі внутрішній вогонь і хоче спрямувати його у творче русло. І якщо 1966 рік показав, наскільки потужною може бути ця енергія, то 2026 рік дає шанс прожити її більш свідомо — з розумінням того, що сила Червоного Вогняного Коня може бути не лише бурею, а й рушієм зростання.

