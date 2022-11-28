2023 – рік Чорного Водяного Кролика: прогноз астрологині

Стара добра традиція новорічної ночі бажати одне одному щастя та процвітання заведена не просто так.
Тієї миті, коли годинник б'є дванадцять разів, масове включення позитивних думок запускає потужну енергетичну хвилю добра, на якій можуть – і в це дуже хочеться вірити! – траплятися справжні дива. Про те, що на нас чекає 2023 року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Під владою Води
Незважаючи на те, що наприкінці січня, згідно з китайськими повір'ями, агресивний авантюрист Тигр поступиться місцем більш спокійному і врівноваженому Чорному Водяному Кролику (Коту), стихія року не зміниться – ми все ще перебуватимемо під владою Води. А це означає, що нас – так само, як і в році, що минає – будуть переповнювати емоції як позитивної, так і негативної властивості, і страхи, впоратися з якими просто так не вдасться – над ними доведеться працювати і, можливо, потрібно буде звернутися по допомогу спеціалістів.
Також велика ймовірність стихійних лих і техногенних катастроф, пов'язаних з водною стихією: повеней, цунамі, проривів дамб, виходу з берегів та розливу великих річок. Обережності необхідно дотримуватися і кожній конкретній людині: не варто нехтувати силою води, вирушаючи в подорож водними видами транспорту або плаваючи в тих місцях, які традиційно вважаються небезпечними.
Проявить себе Вода й у громадському житті – переважно тим, що на світ божий вийдуть таємниці, які приховувалися роками. Зрозуміло, насамперед це торкнеться людей публічних – політиків, діячів культури й мистецтва: дізнавшись про їхні секрети – часом ганебні – ЗМІ піднімуть хвилю негативу, яка може вартувати цим людям кар'єри. Втім, тим, хто навряд чи приверне увагу преси, теж потрібно стояти на варті своїх таємниць: навряд чи їхнє розкриття сподобається друзям і членам їхньої родини.
Меркурій у Козорогу та Марс у Близнятах
Характер року багато в чому визначає його перший місяць, а значна його частина мине під знаком ретро-Меркурія у знаку Козорога та Марса у знаку Близнят.
З одного боку, нас переслідуватиме відчуття дежавю, яке забезпечать зустрічі зі старими друзями та поява людей із минулого. В кожному конкретному випадку варто поставити собі запитання – а чому, власне, ця людина з'явилася в нашому житті саме в цей час? Важливо пам'ятати, що просто так нічого не відбуватиметься – все має свою причину і свої наслідки.
З іншого боку, в цей час – а, можливо, і протягом усього року – не варто пробивати лобом стіни та намагатися вибити зачинені на замок двері – результату однаково не буде. Краще зачекати, коли перші розступляться, а другі відчиняться: це обов'язково станеться, але в чітко визначений для цього час.
Юпітер: перехід з Овна до Тельця
На початку 2023 року Юпітер – планета законодавства й моралі – перебуватиме в агресивному та злісному знаку Овна, що позначиться як на військових подіях (вони ще можуть тривати), так і на особистому житті кожної конкретної людини: багато чого в нашому житті відбуватиметься імпульсивно, наскоком, не беручи до уваги реальних чинників та умов. Однак варто пам'ятати про те, що Овен – знак коротких, спринтерських дистанцій, на тривалі зусилля він не здатен, тому можна припустити, що наступної весни енергія війни остаточно видихнеться.
До того ж, 17 травня Юпітер перейде зі знака Овна в перші градуси знака Тельця, які сформують позитивний і перспективний підтримувальний аспект до Сонця в гороскопі України. Щоб зрозуміти, як така небесна конфігурація відобразиться на долі нашої країни, достатньо згадати, що Телець – земний знак, який відповідає за фінанси й ресурси. А це означає, що українська держава почне багато працювати над питаннями розвитку промисловості та сільського господарства, що загалом неможливо в умовах війни. Висновок про те, що це означає, кожен може зробити самостійно.
Кролик (Кіт) любить розрахунок
Підтверджує все зазначене вище і той факт, що господар наступного року Кролик (Кіт), згідно з китайською традицією, належить до трійки так званих знаків-"завершувачів", де компанію йому складають Коза і Кабан. Найчастіше в такі роки завершуються певні глобальні процеси, які вже відіграли свою роль в історії людства і мають піти в минуле. Ну, а оскільки Кролик (Кіт) любить аналізувати поточні події, все підраховувати і підбивати підсумки, можна припустити, що йдеться і про агресію Російської Федерації проти України, а також про серйозну роль, яку поки що відіграє ця країна у світовій політиці та всесвітній історії.
Чорний Місяць та падіння деспотичних режимів
Ще один астрологічний аспект, який може мати значення для всього світу – входження Чорного Місяця або Ліліт (віддаленої точки орбіти, куди не доходить світло і божественна енергія) до знаку Лева. Там він перебуватиме дев'ять місяців, від 8 січня до жовтня 2023 року. Як відомо, Чорний Місяць приходить, щоб запитати, як людина жила в період від її останнього відвідування, де вона нагрішила і за що повинна відповісти. Ну, а оскільки Лев – знак королівський, то й "розбирання польотів" торкнеться насамперед людей, так чи інакше наділених владою. Велика ймовірність того, що в деяких країнах повністю зміниться вертикаль влади. Загалом, 2023 рік буде багатий на падіння царьків і деспотичних режимів, що, можливо, стосуватиметься і всім уже осоружного Володимира Путіна.
Читайте також:
- Чарльз III – король-садівник: астрологиня розповіла, яким буде правління наступника Єлизавети II
- Астрологиня про Путіна: всі, хто знав дату його народження, мертві, а натальна карта переписана
- Астрологиня про Сергія Шойгу: наближається час розплати