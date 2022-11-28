2023 – рік Чорного Водяного Кролика: прогноз астрологині

Тієї миті, коли годинник б'є дванадцять разів, масове включення позитивних думок запускає потужну енергетичну хвилю добра, на якій можуть – і в це дуже хочеться вірити! – траплятися справжні дива. Про те, що на нас чекає 2023 року, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Під владою Води

Незважаючи на те, що наприкінці січня, згідно з китайськими повір'ями, агресивний авантюрист Тигр поступиться місцем більш спокійному і врівноваженому Чорному Водяному Кролику (Коту), стихія року не зміниться – ми все ще перебуватимемо під владою Води. А це означає, що нас – так само, як і в році, що минає – будуть переповнювати емоції як позитивної, так і негативної властивості, і страхи, впоратися з якими просто так не вдасться – над ними доведеться працювати і, можливо, потрібно буде звернутися по допомогу спеціалістів.

Також велика ймовірність стихійних лих і техногенних катастроф, пов'язаних з водною стихією: повеней, цунамі, проривів дамб, виходу з берегів та розливу великих річок. Обережності необхідно дотримуватися і кожній конкретній людині: не варто нехтувати силою води, вирушаючи в подорож водними видами транспорту або плаваючи в тих місцях, які традиційно вважаються небезпечними.

Проявить себе Вода й у громадському житті – переважно тим, що на світ божий вийдуть таємниці, які приховувалися роками. Зрозуміло, насамперед це торкнеться людей публічних – політиків, діячів культури й мистецтва: дізнавшись про їхні секрети – часом ганебні – ЗМІ піднімуть хвилю негативу, яка може вартувати цим людям кар'єри. Втім, тим, хто навряд чи приверне увагу преси, теж потрібно стояти на варті своїх таємниць: навряд чи їхнє розкриття сподобається друзям і членам їхньої родини.

Меркурій у Козорогу та Марс у Близнятах

Характер року багато в чому визначає його перший місяць, а значна його частина мине під знаком ретро-Меркурія у знаку Козорога та Марса у знаку Близнят.

З одного боку, нас переслідуватиме відчуття дежавю, яке забезпечать зустрічі зі старими друзями та поява людей із минулого. В кожному конкретному випадку варто поставити собі запитання – а чому, власне, ця людина з'явилася в нашому житті саме в цей час? Важливо пам'ятати, що просто так нічого не відбуватиметься – все має свою причину і свої наслідки.

З іншого боку, в цей час – а, можливо, і протягом усього року – не варто пробивати лобом стіни та намагатися вибити зачинені на замок двері – результату однаково не буде. Краще зачекати, коли перші розступляться, а другі відчиняться: це обов'язково станеться, але в чітко визначений для цього час.

Юпітер: перехід з Овна до Тельця

На початку 2023 року Юпітер – планета законодавства й моралі – перебуватиме в агресивному та злісному знаку Овна, що позначиться як на військових подіях (вони ще можуть тривати), так і на особистому житті кожної конкретної людини: багато чого в нашому житті відбуватиметься імпульсивно, наскоком, не беручи до уваги реальних чинників та умов. Однак варто пам'ятати про те, що Овен – знак коротких, спринтерських дистанцій, на тривалі зусилля він не здатен, тому можна припустити, що наступної весни енергія війни остаточно видихнеться.

До того ж, 17 травня Юпітер перейде зі знака Овна в перші градуси знака Тельця, які сформують позитивний і перспективний підтримувальний аспект до Сонця в гороскопі України. Щоб зрозуміти, як така небесна конфігурація відобразиться на долі нашої країни, достатньо згадати, що Телець – земний знак, який відповідає за фінанси й ресурси. А це означає, що українська держава почне багато працювати над питаннями розвитку промисловості та сільського господарства, що загалом неможливо в умовах війни. Висновок про те, що це означає, кожен може зробити самостійно.

Кролик (Кіт) любить розрахунок

Підтверджує все зазначене вище і той факт, що господар наступного року Кролик (Кіт), згідно з китайською традицією, належить до трійки так званих знаків-"завершувачів", де компанію йому складають Коза і Кабан. Найчастіше в такі роки завершуються певні глобальні процеси, які вже відіграли свою роль в історії людства і мають піти в минуле. Ну, а оскільки Кролик (Кіт) любить аналізувати поточні події, все підраховувати і підбивати підсумки, можна припустити, що йдеться і про агресію Російської Федерації проти України, а також про серйозну роль, яку поки що відіграє ця країна у світовій політиці та всесвітній історії.

Чорний Місяць та падіння деспотичних режимів

Ще один астрологічний аспект, який може мати значення для всього світу – входження Чорного Місяця або Ліліт (віддаленої точки орбіти, куди не доходить світло і божественна енергія) до знаку Лева. Там він перебуватиме дев'ять місяців, від 8 січня до жовтня 2023 року. Як відомо, Чорний Місяць приходить, щоб запитати, як людина жила в період від її останнього відвідування, де вона нагрішила і за що повинна відповісти. Ну, а оскільки Лев – знак королівський, то й "розбирання польотів" торкнеться насамперед людей, так чи інакше наділених владою. Велика ймовірність того, що в деяких країнах повністю зміниться вертикаль влади. Загалом, 2023 рік буде багатий на падіння царьків і деспотичних режимів, що, можливо, стосуватиметься і всім уже осоружного Володимира Путіна.

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