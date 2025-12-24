ТСН у соціальних мережах

2026 рік: що несе нам Червоний Вогняний Кінь

2026 рік: що несе нам Червоний Вогняний Кінь

До нового року за китайським календарем, який почнеться 17 лютого 2026 року, залишається ще доволі багато часу, але зустрічати ми його традиційно будемо в ніч проти 1 січня.

Червоний Вогняний Кінь

Тож саме час дізнатися, що несе нам Червоний Вогняний Кінь: кому він обіцяє зіркові подарунки і сюрпризи, а когось і стукне копитом по лобі — звісно, якщо на це заслужили.

Про те, яким буде наступний рік, на що нам чекати від нього і на що сподіватися, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Східна астрологія: «пожежа» за планом

2026 рік — згідно зі східною, китайською, астрологією час стихії Вогню, загалом таких стихій п’ять — Дерево, Вогонь, Земля, Метал і Вода — і змінюються вони що два роки. У з’єднанні з тотемом Коня події, що відбуваються в такі роки, зазвичай, стрімкі та блискавичні, а люди, що діють під їхнім впливом, можуть — за бажання — змести всі перепони на своєму шляху, тож діяти треба сміливо й цілеспрямовано, тоді й успіх не змусить на себе довго чекати.

Грандіозна вистава під назвою «Земля»

Якщо врахувати традиції західної астрології, то визначальну роль наступного року гратимуть Сатурн і Нептун, до якого влітку приєднається Юпітер, що відповідають за стихію Вогню, а також Уран і Плутон, їм відповідає стихія Повітря. Як відомо, вогню для горіння необхідне повітря, а, отже, «пожежа», яка «розгориться» нового року, нудьгувати нам точно не дасть. Втім, лякатися не варто — в таких поєднаннях стихій і небесних тіл є і позитивний момент: поєднання Сатурна з Нептуном — досить рідкісний аспект і, як правило, відповідає за новий переділ світу.

Все найважливіше, що відбудеться наступного року, вже почалося в році, що минає: 2025-го вищі планети — Нептун, Уран, Плутон, — які перейшли в інші знаки, 2026-го будуть розігрувати грандіозну виставу під назвою «Земля». Водночас найбільш доленосні події відбудуться у другій половині року, так що протягом першої можна розслабитися і просто плисти за течією, наскільки це буде можливо в такий яскравий і гарячий як у прямому, так і в переносному сенсі час.

Два роки вогняної енергії поспіль — 2026-й та 2027-й — мирних часів нам не обіцяють, глобальна світова перебудова завжди відбувається імпульсивно, але і спочатку налаштовуватися на погане небажано. Не варто забувати про те, що Кінь 2026 року — циркова тварина, а, отже, в нашому житті буде багато театральності: спецефектів, феєрверків, запаморочливих трюків і цокання копит.

Рік почнеться із сонячного затемнення

Згідно з китайським календарем рік Червоного Вогняного Коня почнеться 17 лютого 2026 року в 12 годин 2 хвилини за Гринвічем в 29-му градусі Водолія. Цього ж дня відбудеться сонячне затемнення, воно вплине на весь наступний рік.

Традиційно сонячні затемнення несуть нам активізацію вірусів, як це було 2019 року, тотемом якого був Щур — антагоніст Щура: після січневих затемнень почалася епідемія коронавірусу. Для багатьох світових лідерів (Сонце символізує батька в сім’ї і керівника президента, прем’єр-міністра або короля в країні) наступний рік стане часом випробувань, особливо це торкнеться політичних діячів старої формації, які сповідають систему управління, що вийшла зі вжитку. Також у цей час можуть піти в небуття відомі в минулому особистості всіх життєвих сфер, які в наш час втратили свій вплив.

Історично рік Червоного Вогняного Коня несе високу авіаційну аварійність, пожежі і початок вулканічної діяльності можуть прокинутися підводні вулкани біля берегів Італії та Туреччини, сильна спека може надовго встановитися в Казахстані, Індії та Таїланді. Восени не варто вирушати в подорожі — вдалими вони не будуть.

З’єднання «двійок» із «шісткою»

Якщо розглядати новий 2026 рік з нумерологічної точки зору, то він ділиться на дві «двійки» і «шістку». «Двійки» символізують взаємини, а «шістка» — хитрість і практичність, а це говорить про те, що люди намагатимуться використовувати в своїх інтересах тих, хто їх оточує, тобто, як кажуть у таких випадках, загрібати жар чужими руками. «Шістка» також символізує примирення — зокрема і з колишніми коханими, з якими ми посварилися, або початок нових перспективних взаємин.

