24–27 травня 2026 року: астрологиня розповіла, чому ці дні небезпечні для України та світу

24–27 травня 2026 року згідно з астрологією / © Associated Press

Реклама

Головна причина напруженості — жорсткий аспект між Марсом і Плутоном. Коли ці дві енергії стикаються, навколо посилюється агресія, люди частіше конфліктують, підвищуються дратівливість, запальність, з’являється схильність до різких рішень та імпульсивних дій. На рівні суспільства це виражається в зростанні конфліктності, загостренні старих суперечностей та посиленні напруженості там, де вона і так трималася на межі, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс — це імпульс, агресія, дія. Планета приносить імпульс, бажання діяти, іноді — різко і без компромісів.

Плутон — це тиск, влада, приховані процеси і все, що пов’язано із силою. Планета управляє глибинними процесами, прихованими механізмами, тим, що довго перебувало в тіні.

Реклама

Коли Марс і Плутон вступають у напружений аспект, виникає відчуття внутрішнього тиску, немов сила, що довго накопичувалася, починає шукати вихід. Особливо важливо бути уважними тим, хто живе в умовах нестабільності, війни та підвищеної чутливості до зовнішніх подій. Тло стає нервовішим, а інформаційне поле — хаотичнішим. Будь-які новини в такі дні можуть сприйматися різкіше, ніж є насправді, і звучати тривожніше через загальне напружене тло.

У такі періоди будь-які суперечності можуть загострюватися швидше. Те, що раніше вдавалося стримувати або ігнорувати, виходить на поверхню. Емоції стають різкішими, реакції — миттєвішими. Світ немовби стає більш реактивним, а люди — більш чутливими до будь-яких подразників.

До цього додається опозиція Меркурія і Ліліт — аспект, який впливає на інформаційний простір. Під його впливом зростає ризик непорозумінь, спотворених повідомлень, провокацій, емоційних спалахів, а також аварій на дорогах. Люди гостріше реагують на тривожні сигнали, частіше роблять висновки на емоціях, а не на фактах. Це створює атмосферу недовіри між людьми. Легко втягнутися в колективну тривогу або повірити в перебільшені інтерпретації.

Тому українцям — як і всім, хто живе в небезпечних умовах, важливо фільтрувати інформацію, не піддаватися паніці, уникати емоційного перегріву, не робити різких кроків під впливом страху або втоми. Це час, коли краще зберігати внутрішню зібраність, тримати зв’язок із близькими, слідкувати за своїм станом і не дозволяти зовнішньому шуму руйнувати внутрішній баланс.

Реклама

Будь-який стресовий фактор може сприйматися сильніше, ніж зазвичай. Зростає ризик непорозумінь, провокацій, спотворених новин, емоційних спалахів, різких заяв. А отже, в ці дні необхідно приділити більше уваги собі, своєму фізичному і психічному здоров’ю.

У період від 24 до 27 травня люди гірше чують одне одного, швидше реагують на тригери, частіше роблять висновки на емоціях, а не на фактах. Інформаційне поле стає галасливим, токсичним, нестабільним. На цьому тлі активізуються шахраї, злодії, пліткарі.

Коли два таких складних аспекти (квадрат Марс-Плутон і опозиція Меркурій-Ліліт) накладаються один на одного, виникає ефект «перегріву». Силове напруження підсилює інформаційний хаос, а інформаційний хаос підштовхує до імпульсивних дій. Це створює атмосферу, в якій будь-які конфлікти — особисті, соціальні, військові, політичні — можуть загострюватися швидше, ніж зазвичай. Світ стає нервовішим, реактивнішим, вразливішим до провокацій.

Тому такі дні називають небезпечними не тому, що «щось обов’язково трапиться», а тому що тло стає нестабільним, і будь-які напружені процеси можуть розвиватися швидше й різкіше. Це час, коли важливо зберігати спокій, фільтрувати інформацію і не піддаватися колективній тривозі.

Реклама

Від 26 квітня Уран переміщується по знаку Близнята, змінюючи саме відчуття реальності. Внутрішній ритм збивається, думки починають рухатися швидше, ніж зазвичай, а звичні орієнтири дещо зміщуються. Це схоже на тихе зрушення пластів: зовні все може виглядати спокійно, але всередині відчувається, що починається щось нове, незвичне, яке потребує уваги. Такий стан не завжди піддається логічному поясненню — він просто з’являється, як легка вібрація фону, яка поступово посилюється.

Оскільки в цей самий період Марс у напруженості з Плутоном, а Ліліт в опозиції з Меркурієм, загальне тло набуває ще більш неспокійного характеру. Ці енергії накладаються на уранічний зсув, посилюючи внутрішню нестійкість і створюючи відчуття, що звичні схеми реагування вже не працюють.

Марс із Плутоном додають давкого, різкого імпульсу, який може виявлятися у вигляді дратівливості, поспішних рішень, емоційних сплесків.

А Меркурій з Ліліт вносять елемент інформаційної нестабільності: слова звучать гостріше, ніж задумано, повідомлення сприймаються надто особисто, а новини можуть викликати сильні емоційні коливання.

Реклама

Усе це разом створює атмосферу, в якій розум перевантажений, увага розсіяна, а емоційне тло легко коливається від спокою до тривоги. У такі моменти важливо не піддаватися першому імпульсу, не втягуватися в інформаційний шум і не робити висновків на основі уривчастих вражень.

Цей період вимагає більше внутрішньої зібраності, ніж зазвичай: зміни, які запускає Уран, самі по собі досить потужні, а додаткові напружені аспекти роблять їх різкішими й чутливішими. Тому зараз особливо важливо берегти себе, відстежувати свій стан, давати собі час на адаптацію та не дозволяти зовнішнім чинникам розгойдувати внутрішній баланс.

На тлі цих процесів стає помітно, що ситуація у світі загалом входить у більш напружену фазу. У багатьох регіонах посилюються суперечності, зростає рівень недовіри між країнами, а старі конфлікти дедалі частіше даються взнаки. Будь-які точки напруженості відчувають на собі тиск глобальних процесів.

Уран у Близнятах підсвічує все нестабільне, що потребує перегляду, і тому найближчим часом важливо особливо дбайливо ставитися до себе, до інформації та до того, як ми проживаємо те, що відбувається. Світ змінюється, і ці зміни вимагають від кожного більше усвідомленості, ніж будь-коли.

Реклама

Новини партнерів