Гороскоп на 3 січня для всіх знаків зодіаку: день непостійної енергетики

День непостійної енергетики, яка може коливатися від позитивної до негативної – і назад.
У першій половині дня не варто брати в роботу серйозні проєкти, та й рештою справ краще займатися без особливого ентузіазму — особливим успіхом вони не увінчаються. Якщо потрібно щось зробити, краще приурочити це завдання до другої половини дня.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 3 січня для Овнів
Агресія може підстерігати в будь-якому – найнесподіванішому – місці, включаючи роботу та сім'ю: головне, не реагувати на недружні випади, інакше серйозного конфлікту не уникнути.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 3 січня для Тельців
Не можна допускати різкої критики та грубих висловлювань на адресу інших людей, навіть якщо, на ваш погляд, вони цього заслуговують: їхня реакція може бути непередбачуваною та вкрай неприємною
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 3 січня для Близнят
Зірки рекомендують вам звернути увагу на сон, який насниться вночі: він відкриє вам очі на справжнє ставлення до вас людини, яку ви звикли вважати лише другом.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 3 січня для Раків
Не варто відповідати грубістю на грубість, а агресією – на агресію: по-перше, вас це однаково не вдається, а по-друге, результат такого зіткнення може бути неприємно непередбачуваним.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 3 січня для Левів
Небажано приймати близько до серця критику, яку сьогодні можна буде почути від знайомих людей: зрештою вони мають право на свою точку зору, а ви – на свою.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 3 січня для Дів
Від сумних думок легко можна буде позбутися за допомогою фізичного навантаження — чому б вам не зайнятися посильним видом спорту або зробити в будинку післясвяткове прибирання.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 3 січня для Терезів
Вам краще відмовитися від роботи, навіть якщо вам здаватиметься, що неодмінно необхідно чимось себе зайняти: краще провести час, відпочиваючи в тиші та спокої.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 3 січня для Скорпіонів
Зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на своє здоров'я: серйозних приводів для занепокоєння, на щастя, поки що немає, але щоб вони не з'явилися і надалі, настав час пройти обстеження.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 3 січня для Стрільців
Не варто продовжувати стосунки, які не тільки не тішать, а й напружують: краще розлучитися з людиною, відпустивши на всі чотири боки – її місце незабаром займе той, на кого ви давно чекаєте.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 3 січня для Козорогів
Негативну енергію, яка змушуватиме вас сваритися та конфліктувати, необхідно направити в мирне русло: наприклад, зайнятися наведенням ладу в будинку чи своїм хобі.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 3 січня для Водоліїв
Зірки застерігають від необхідності підписувати важливі документи: велика ймовірність помилки, зокрема друкарської, тому краще – якщо, звичайно, є можливість – перенести їхнє оформлення на пару днів.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 3 січня для Риб
Незважаючи на початок тижня, від роботи сьогодні краще відмовитись: варто провести день за правилами вихідного, навіть якщо для цього доведеться лежати на дивані перед телевізором.
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