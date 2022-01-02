Гороскоп на 3 січня для всіх знаків зодіаку: день непостійної енергетики

Гороскоп на 3 січня для всіх знаків зодіаку: день непостійної енергетики

День непостійної енергетики, яка може коливатися від позитивної до негативної – і назад.

У першій половині дня не варто брати в роботу серйозні проєкти, та й рештою справ краще займатися без особливого ентузіазму — особливим успіхом вони не увінчаються. Якщо потрібно щось зробити, краще приурочити це завдання до другої половини дня.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 січня для Овнів

Агресія може підстерігати в будь-якому – найнесподіванішому – місці, включаючи роботу та сім'ю: головне, не реагувати на недружні випади, інакше серйозного конфлікту не уникнути.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 січня для Тельців

Не можна допускати різкої критики та грубих висловлювань на адресу інших людей, навіть якщо, на ваш погляд, вони цього заслуговують: їхня реакція може бути непередбачуваною та вкрай неприємною

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 січня для Близнят

Зірки рекомендують вам звернути увагу на сон, який насниться вночі: він відкриє вам очі на справжнє ставлення до вас людини, яку ви звикли вважати лише другом.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 січня для Раків

Не варто відповідати грубістю на грубість, а агресією – на агресію: по-перше, вас це однаково не вдається, а по-друге, результат такого зіткнення може бути неприємно непередбачуваним.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 січня для Левів

Небажано приймати близько до серця критику, яку сьогодні можна буде почути від знайомих людей: зрештою вони мають право на свою точку зору, а ви – на свою.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 січня для Дів

Від сумних думок легко можна буде позбутися за допомогою фізичного навантаження — чому б вам не зайнятися посильним видом спорту або зробити в будинку післясвяткове прибирання.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 січня для Терезів

Вам краще відмовитися від роботи, навіть якщо вам здаватиметься, що неодмінно необхідно чимось себе зайняти: краще провести час, відпочиваючи в тиші та спокої.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 січня для Скорпіонів

Зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на своє здоров'я: серйозних приводів для занепокоєння, на щастя, поки що немає, але щоб вони не з'явилися і надалі, настав час пройти обстеження.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 січня для Стрільців

Не варто продовжувати стосунки, які не тільки не тішать, а й напружують: краще розлучитися з людиною, відпустивши на всі чотири боки – її місце незабаром займе той, на кого ви давно чекаєте.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 січня для Козорогів

Негативну енергію, яка змушуватиме вас сваритися та конфліктувати, необхідно направити в мирне русло: наприклад, зайнятися наведенням ладу в будинку чи своїм хобі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 січня для Водоліїв

Зірки застерігають від необхідності підписувати важливі документи: велика ймовірність помилки, зокрема друкарської, тому краще – якщо, звичайно, є можливість – перенести їхнє оформлення на пару днів.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 січня для Риб

Незважаючи на початок тижня, від роботи сьогодні краще відмовитись: варто провести день за правилами вихідного, навіть якщо для цього доведеться лежати на дивані перед телевізором.

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