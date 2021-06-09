5 найбільш відомих затемнень в історії людства

10 червня вдень — точніше, о 14.56 за київським часом — відбудеться сонячне затемнення, яке вперше за досить тривалий час можна буде спостерігати на всій території України.

Зрозуміло, для спостереження за затемненням необхідна ясна погода, за якої сонячний диск не буде закритий хмарами, і відповідний захист для очей. На затемнення часто дивляться крізь прокопчені скельця, затемнену фотоплівку і сонцезахисні окуляри, але лікарі попереджають, що таких заходів може бути недостатньо. Найкраще придбати окуляри з максимальним затемненням, спеціально зроблені для спостереження за затемненням, або проколоти в аркуші паперу дірочку та спроєктувати її на будь-яку поверхню. Дивитися на Сонце без захисних заходів небезпечно — це може призвести до будь-яких ускладнень аж до сліпоти.

Найзнаменитіше затемнення в історії людства. 29 рік н.е.

"Сонячне затемнення в момент смерті Христа" Ян Люйкен, Вільям Броделет, 1700 р / Getty Images

Найзнаменитіше в історії людства затемнення відбулося під час розп'яття Ісуса Христа. Він був страчений в п'ятницю, в другій половині дня, а «о шостій годині настала темрява по всій Землі і тривала до години дев'ятої». За свідченням євангелістів Луки, Марка і Матфея в цей час також стався сильний землетрус, коли «земля тряслася і почала розпадатися». Сучасні вчені встановили дату тієї події — 24 листопада 29 року нашої ери.

Перше затемнення в історії людства. 22 жовтня, 2134 рік до н.е.

Перше в історії людства сонячне затемнення було зафіксовано в Китаї. У старовинному китайському «Книзі історії» про нього написано, як про зустріч Сонця і Місяця, який нещодавно трапився в Теремі — старокитайській сузір'ї, що складався з Терезів, Скорпіона і Змієносця, що сталася в епоху правління імператора Чунг-Канга. В імператорському палаці почалася паніка, через яку двох придворних астрономів, яких звинувачили в пияцтві і що з цієї причини вони «не встежили» за затемненням і не попередили про нього, схопили і стратили.

Затемнення Перикла. 431 рік до н.е.

Затемнення Перикла входить в трійку затемнень, описаних давньогрецьким істориком Фукідідом. Воно відбулося влітку в перший рік Пелопоннеської війни, тобто, в 431 році до нашої ери — точніша його дата невідома. В той день після полудня Місяць майже повністю перекрив сонячний диск, який своєю чергою набув вигляду півмісяця, а небо так потемніло, що на ньому можна було побачити кілька великих зірок. Затемненням Перикла його назвали завдяки давньогрецькому письменникові і філософу Плутарху, який розповів пов'язану з цим історію. Згідно з ним, Перикл вже зібрався вести свій флот на Спарту, як почалося затемнення, яке зумовило у його воїнів містичний жах. Побачивши це, Перікл накрив одного з солдатів, який стояв поруч із ним, своїм плащем і запитав, чи є його жест нещастям або його ознакою? Почувши негативну відповідь, він сказав: «Так чим та темрява відрізняється від цієї, як не розміром?»

Сонячне затемнення 28 липня 1851 року

Сонячне затемнення 28 липня 1851 року можна було спостерігати на значній території Землі — від Канади до країн Східної Європи. Воно рухалося від Канади через Гудзонову протоку і Гренландію до Данії, Швеції, Польщі, Білорусі та України. Крім цього, відоме ще і тим, що в цей час в Кенігзберзькій обсерваторії була зроблена перша в історії людства фотографія сонячного затемнення.

Сонячне затемнення 11 серпня 1999 року

Сонячне затемнення 11 серпня 1999 року / Getty Images

Затемнення, яке відбулося за п'ять місяців до початку 2000-го року, стало останнім в історії ХХ століття. Його пов'язували з кінцем світу, який, як обіцяли багато провісників, повинен був статися саме в цей час. На щастя, нічого подібного не сталося, але, за свідченнями астрономів, це було найяскравіше і найбільш видовищне затемнення за весь час існування людства. Таких сприятливих умов для спостереження за небесними катаклізмами до цього не було ніколи — темна смуга, яка закриває Сонце, пройшла найбільш густонаселеними районами світу, від Великої Британії до Індії. У країнах, в яких можна було бачити затемнення, до нього поставилися як до реаліті-шоу. Так, в Плімуті в цей день відбувся Всесвітній конгрес астрологів, в Бухаресті відбувся концерт Лучано Паваротті та Гран-прі Формули-1, на озері Балатон дегустували вина, а в Відні їли тістечко «затемнення», винайдене місцевими кулінарами спеціально для цього випадку.

Читайте також: Сонячне затемнення 10 червня: що воно нам несе

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання