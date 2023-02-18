Ангел-охоронець 18 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за нинішній місячний день – 18 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Сарос, або Вашет, астрологи давнини називали його Власником дев'ятого неба, Миротворцем та Ангелом порядку.

Що дарує людям: відповідає за лад та гармонію в навколишньому світі, зміцнює старі – дружні чи сімейні – союзи та створює нові. Є посередником між непримиренними ворогами, відновлюючи їхні стосунки чи – хоча б – встановлюючи з-поміж них нейтралітет.

Про що його просити: до Сароса-Вашета звертаються у разі сімейних негараздів: якщо сварка з близькими вийшла з-під контролю і здається, що з конфлікту немає виходу, кращого помічника, ніж наш ангел-охоронець, не знайти. У глобальному сенсі Саросу-Вашету до снаги припиняти війни і, відновивши справедливість стосовно тієї країни, яка зазнає агресії з боку іншої держави, посприяти встановленню миру, тому в наші дні просити його про допомогу особливо важливо.

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