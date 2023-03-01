Ангел-охоронець 1 березня: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день, 1 березня, і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем цього місячного дня є Масабель (Янус або Аргеда) — Ангел тіней, Король лабіринтів.

Що дарує людям: Масабель дуже прискіпливо обирає собі підопічних і навряд чи допомагатиме тим, хто не звернеться до нього в молитві і не попросить допомоги. Бере під своє крило тих, хто навчається чи займається наукою, особливо якщо вони одержимі досягненням своєї мети – хочуть зробити прорив у тій чи тій галузі знань. Вважається, що підопічні Масабеля можуть здійснити грандіозні відкриття – аж до тих, які дають Нобелівську премію.

Про що його просити: за сприянням до Масабеля рекомендується звертатися людям, які опинилися в заплутаній ситуації, яка їм самим може здаватися безвихідною. Насправді, вихід існує з будь-якого становища, і цей ангел гарантовано допоможе його знайти.

Читайте також: