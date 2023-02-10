Ангел-охоронець 10 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 10 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом нинішньої місячної доби є Асфер, або Ферсас, — Ангел-руйнівник, полоняник юних сердець, що відповідає за яскравість місячного сяйва. Він грізний і жахливий стосовно злих людей, але добрий і справедливий до добрих.

Що дарує людям: образно кажучи, одягає своїх підопічних у лати та вкладає їм у руки меч, щоб вони могли захистити себе від негативу. Втім, він і сам не залишається осторонь: Асфер позбавляє людину всього, що заважає їй повноцінно жити, до того ж ідеться не тільки про ворогів, а й про хвороби, чутки, плітки і навіть шкідливі звички.

Про що його просити: до Асфера звертаються по допомогу ті, хто страждає від чужої підлості та несправедливості.

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