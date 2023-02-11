Ангел-охоронець 11-12 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за 22-й місячний день, який триватиме два календарні дні – 11 та 12 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свій ангел-охоронець – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Ергіба, або Гібера, — Ангел середини шляху, Геній тиші та Викрадач снів.

Що дарує людям: дарує везіння у багатьох сферах діяльності, але більше за інших ласкавий до політиків, науковців, письменників, журналістів, акторів, режисерів, музикантів та художників. Робить людину сміливою, мудрою і надійною: про таких кажуть, що на неї можна покластися.

Про що його просити: Ергіба просять про різноманітні земні блага: вважається, що той, хто отримає його заступництво, ні в чому не знатиме відмови – принаймні у своєму земному житті. Насамперед це стосується матеріальних благ, але для того, щоб їх придбати, необхідно мати талісман Ергіби.

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