Ангел-охоронець 13 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб задовольнити наші прохання та бажання, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за 22-й місячний день – 13 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією, його треба шукати в місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря також має свого ангела-охоронця – того дня, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел–охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Батіс (або Тіба). Наші пращури називали його Сюзереном, Президентом, Ангелом ранкового бризу та Генієм муз.

Що дарує людям: люди, які перебувають під владою Батіса, охайні, обережні, обачні, потайливі – від них важко щось вивідати, а також вони здаються людям навколо загадковими особами, що насамперед є привабливим, якщо йдеться про жінок. Вони можуть досягти бажаного в будь-якій ситуації, тому можуть ставити перед собою будь-які – навіть найсміливіші – цілі.

Про що його просити: оскільки Батіс є ангелом жіночих капризів і забаганок, передусім до нього радять звертатися представницям прекрасної статі: якщо його попросити, він виконає будь-яке – найнесподіваніше й найхимерніше – прохання. Вони також мають владу скасувати будь-які союзи – наприклад, шлюбні, якщо люди в ньому не підходять одне одному, та один із них наполегливо чіпляється за іншого, а ще він може відновити справедливість тоді, коли її порушено.

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