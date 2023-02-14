Ангел-охоронець 14 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за нинішній місячний день – 14 лютого – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією, його треба шукати в місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя – від народження до смерті – та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – того дня, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Тисаль, він же Росаль. Стародавні астрологи називали його такими гучними іменами, як Наглядач повільного часу, Геній кохання та Хранитель ключів від щастя.

Що дарує людям: люди, які перебувають під заступництвом Тисаля, – цілісні натури, на найважливіші життєві періоди вони дивляться однозначно – з єдино правильної точки зору, їх важко змусити зрадити своїм принципам і переконанням. Слово "честь" для них – не порожній звук, вони готові захищати її всіма доступними їм способами – за старих часів підопічні Тисаля билися на дуелях, не даючи попуску кривдникам. Він дарує своїм підопічним усі земні блага, переваги й радощі, але головна його мета – пробуджувати кохання в найхолодніших і найбайдужіших серцях. Крім цього, він посилює дружні зв'язки та родинні стосунки, нагадуючи людям про те, що вони – "однієї крові". Тим, хто працює, не покладаючи рук, Тисаль-Росаль приносить не лише матеріальний добробут, а й популярність – аж до всесвітньої слави.

Про що його просити: жінки просять Тисаля про абсолютно протилежні речі: з одного боку – про успіхи в кар'єрі, з іншого – про справжнє, щире кохання та щастя в особистому житті. Та загалом немає такого прохання, яке не зміг би виконати цей ангел, тож звертаючись до нього, не варто стримувати свою фантазію.

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