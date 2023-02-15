Ангел-охоронець 15 лютого: що він нам принесе і про що його потрібно просити

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за нинішній місячний день – 15 лютого – і що він може нам подарувати

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією його треба шукати у місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря теж має свого ангела-охоронця – у той день, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж у кожного з них є своя "спеціалізація".

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: ангелом-охоронцем нинішньої місячної доби є Альфар або Анвар — Охоронець кольору індиго, Владика трьох хрестів та Ангел мрійливості та меланхолії.

Що дарує людям: дарує своїм підопічним – особливо жінкам – інтуїцію, гнучкість розуму: уміння швидко орієнтуватися у ситуації, зважувати всі наявні чинники та робити з них правильні висновки.

Про що його просити: астрологи радять звертатися до Альфара-Анвара тим, кому терміново потрібна енна сума грошей, водночас взяти її ніби звідки, але наш ангел-охоронець може зробити справжнє диво: людині повернуть забутий борг, виплатять старий гонорар, на який вона давно махнула рукою, а то й зовсім просто подарують необхідну кількість грошових знаків. Не завадить попросити про допомогу Альфара-Анвара і тим, хто збирається укласти серйозну угоду, результатом якої має стати вагомий прибуток – він убезпечить охочих розбагатіти від помилок, шахрайства та ошуканства. Щоправда, тут, як кажуть, на ангела сподівайся, а сам не схиб: він допоможе тільки тим, хто не сидить склавши руки і сам намагається всіма можливими – і гідними – способами збільшити свій матеріальний добробут.

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